אנחנו בפינת הנוסטלגיה. פינה חמה. אוסף נעימות שרבות מהן נושאות מזכרת שיצא ב-1995. התוכנית – "הליכה בחלום" של רשת ג'. האוסף המשולש התאפשר בזכות שיתוף פעולה בין רשת ג' לבין ארבע חברות תקליטים. עפרה הלפמן – ערכה. המפיק מטעם חברת התקליטים שהוציאה את האלבום – משה מורד. את התוכנית הגיש בזמנו מנחם פרי.

נעימות-מנגינות ללא מילים שימשו אותות פתיחה לתוכניות, פסי קול לסרטים וגם עמדו בפני עצמן כלהיטי פופ. לא בטוח שמישהו יוכל לתת הסבר רציונאלי לכך, שנעימה קליטה מצליחה להותיר חותם נוסטלגי יותר מאשר להיטי פופ למיניהם, לעורר תחושות רומנטיים, דז'ה-וויים, וכששומעים 75 נעימות בשלושה דיסקים – העומס הנוסטלגי אינו מכביד. האוזן אינה מתעייפת, ואתה רק מנסה לשאול – מנין המנגינה הזו והזו והזו.

דיסק א'

הצלליות – אפאש (1960) The Shadows – Apache האנק מרווין גיטרה מובילה, ברוס וולש – גיטרת קצב, ג'ט האריס – בס , טוני מיאהן – תופים. מקום ראשון במצעד הבריטי. הצלליות שמעו את "אפאש" בפעם הראשונה בעת סיבוב הופעות בבריטניה, כאשר כותב המנגינה, הזמר ג'רי לורדן, ניגן אותה באוזניהם באוקלולה. השדוז היו הלהקה הפופ-אינסטרומנטאלית הבולטת בבריטניה, כשהיא מוביליה את הז'אנר יחד עם ,הווונטשרס" האמריקנים והספוטניקס השוודיים. הלהקה שימשה כלהקת הליווי של קליף ריצארד..

הוונטשרס (המעזים) – לך אל תרוץ The Ventures – Walk Don't Run הלהקה האמריקנית והשיר נבחרו לטובים ביותר ב-1960. הוונטשרס נחשבה לאחת הלהקות האינסטרומנטליות המצליחות בכל הזמנים – 40 מאלבומיה נכנסו למצעדי המכירות. בוב בוגל ודון וילסון פועלי בניין וחובבי גיטרות הקימו אותה ב-1959 בטקומה וושינגטון.

הטורנדוס – טלסטאר 1962, The Tornados – Telstar – הנעימה נכתבה לכבוד שיגורו של לוויין התקשורת הטראנס-אטלנטי הראשון "טלסטאר" ב-10 ביולי 1962. הטורנדוס הייתה הלהקה הבריטית הראשונה שהגיעה למקום הראשון במצעד הפזמונים האמריקני.

הצ'אמפס – טקילה 1958. The Champs – Tequila . נגן הסקסופון והפסנתרן כתב את המנגינה בעת ביקורו בטיחואנה. לאחר ההקלטה (שהופיעה תחילה כצד B בתקליטו של הגיטריסט דייב ברג'ס) בחרו המוסיקאים את שם ההרכב – הצ'אמפס ע"ש "צ'אמפיון", סוסו של ג'ים אוטרי מחברת התקליטים Challenge. הנעימה הגיעה למקום הראשון במצעד האמריקני ואף זכתה בפרס הראשון שהוענק במסגרת הגראמי לקטגוריית הריתם נ' בלוז.

הסטרינג-א-לונגס – גלגלים The Strings-A-Long – Wheels 1961 הלהיט הגדול ביותר של החמישייה האמריקנית שהחלה דרכה במסיבות בבית הספר התיכון והפכה לאחת האטרקציות של חברת אטלנטיק.

מנתרי הוילג' – כיכר וושינגטון The Village Stompers – Washington Square 1963



להיט של הלהקה שניגנה בסגנון דיקסילנד ופעלה באזור הגריניץ' ווילאג', שם שוכנת כיכר וושינגטון.

ג'ק סמית השרקן – הייתי משרתו של הקיסר ביל Whistling Jack Smith – I Was Kaiser Bill's Batman 1967. ג'ק סמית הוא הפסיאודונים של הזמר הבריטי ביל מולר, אלא נתבקש לפרסם אותה בסיבוב הופעות בבריטניה. לשם כך הוצמד לו השם החדש בתוספת "השרקן". הנעימה הוקלטה במקור כבדיחה ע"י "זמרי מייק סאמס" , להקת טלוויזיה פופולרית בבריטניה.

מאנפרד מאן – אפונה מתוקה 1967 Manfred Man – Sweet Pea גרסה כלית בריטית הנפתחת בשריקה המפורסמת ללהיטו האמריקני של טומי רו מ-1966.

תזמורת וחבורת מיטש מילר – הגשר על הנהר קוואי 1957 Mitch Miller, the Gang & The Orchestra – March From The River Kwai. נעימת הסרט עטור הכוכבים מ-1957 בבימויו של דיווויד לין עפ"י ספרו של פייר בול. הנעימה משולבת במארש "קולונל בוגי" מאת אלפורד.

אלמר ברנסטין ותזמורתו – שבעת המופלאים 1960 Elmer Bernstein & His Orchestra – The Magnificent Seven נעימת הנשוא למערבון "שבעת המופלאים" שנעשה ע"פ הסרט היפני "שבעת הסמוראים" בבימויו של אקירה קוראסאווה. אלמר ברנסטין היה מועמד לאוסקר בזכות הנעימה הזו, אך הפסיד לנעימת "אקסודוס".

אל קיולה ותזמורתו – בוננזה 1961 Al Caiola Guitars With Orchestra – Bonanza הגיטריסט והמלחין אל קיולה מניו-ג'רסי בנעימת הנושא לסדרה הטלוויזיה המצליחה.

הוגו מונטנגרו ותזמורתו – הטוב, הרע והמכוער 1968 Hugo Montenegro & His Orchestra – The Good, Bad and the Ugly נעימת הסרט הכי נודע בסדרת מערבוני הספגטי בהשתתפות קלינט איסטוד, אלי ואלך, לי ואן קליף. בפס קול הסרט בוצעה הנעימה ע"י תזמורת המחלחין אניו מוריקונה, אבל היתה ללהיט במצעדים בגרסת תזמורתו של הוגו מנטנגרו.

אניו מוריקונה – בעבור חופן דולרים 1964 Ennio Morricone A Fistful Of Dollars נעימת הנושא מתוך המערבון המפורסם בבמויו של של סרג'יו לאונה עם קלינט איסטווד.

נלסון רידל – דה גואלו 1959 Nelson Ridlle – De Guello נעימת החצוצרה מהסרט "ריו בראבו עם ג'ון וויין, דין מרטין, ריקי נלסון.

בתמונות מלמעלה למטה: השדוז, הונטשרס, הטורנדוס, ג'ק סמית השרקן,אניו מוריקונה



הליכה בחלום – המשך

