הראל מויאל חי באנשים

השיר "חי באנשים” (***) בביצועו של הראל מויאל מצטרף למסורת ארוכה של שירי זיכרון , אך מביא איתו גישה מעט שונה: פחות קינה ישירה, ויותר ניסיון לעבד את האובדן דרך המשכיות, נוכחות וזיכרון חי. הטקסט מגדיר את הנרטיב לא כשיר על מוות, אלא כשיר על המשך קיום מהעדר לנוכחות, מהספד להנצחה חיה- . “כמו שחיית בעולם / אתה עוד חי בלבבות”. המשפט כמעט מתפקד כהצהרה פסיכולוגית: לא להכחיש את האובדן, אלא למסגר אותו מחדש.

בניגוד לשירים שמרוממים את דמות החייל לכדי סמל לאומי, כאן הדמות נשארת “ילד של הים”, “אוהב תמיד במעשים” – כלומר, אנושית, פשוטה, כמעט יומיומית. הבחירה נמנעת מהאדרה פאתטית.

השיר נע על קו עדין aיש בו כאב (“עוטף ברוך את הדמעות”) אבל הוא לא שוקע בו

הפזמון: “והשמחה פה תישאר / חיים לרגע לא יותר” נע בין הכרה בשבריריות החיים ובין התעקשות על שמחה.זו אינה שמחה תמימה – אלא בחירה מודעת להמשיך לחיות.

השורה: “ואתה חי באנשים / ובדברים הכי קטנים” היא לב השיר. הזיכרון אינו באנדרטה – אלא במבטים, בחיוכים, ברגעים קטנים. זו תפיסת הנצחה נימית, יומיומית, לא ממסדית.

השיר נפתח בפסנתר מינורי – בחירה כמעט צפויה בז’אנר, אבל כאן היא אפקטיבית. המינור יוצר אינטימיות ורוך. ההדרגתיות בבנייה מאפשרת לביצוע “לנשום”. הביצוע של מויאל מתחיל מאופק, כמעט מהוסס ומתרחב בהדרגה לשיא רגשי. זהו שיא שאינו מתפרץ לחלוטין – אלא נשאר בשליטה, מה שמתאים לטקסט שלא רוצה לקרוס אלא להחזיק.

השימוש בדימויים מוכרים (“אור”, “נהר”, “לב”) יוצרים טקסט לא ייחודי כמעט שיר זיכרון גנרי, אבל אפשר גם לטעון להפך: דווקא הפשטות היא כוחו, כי היא מאפשרת לכל מאזין להלביש עליו את הסיפור האישי שלו.

"חי באנשים” הוא שיר זיכרון שמעדיף רוך על פני דרמה, והמשכיות על פני שבר. הוא לא מנסה לזעזע – אלא ללוות בתיאור דמות אנושית ולא מיתית ביצוע מאופק שמתפתח נכון כדי ליצר מסר רגשי ברור ונגיש העומד על הגבול בין: פשטות נוגעת לבין שימוש בתבניות מוכרות מדי, ובסופו של דבר, כמו הרבה שירים הנכתבים לקראת יום הזיכרון לחללי צה״ל – הערך שלו נמדד לא רק כאמנות, אלא גם כיכולת לגעת, לנחם ולהישאר.

*** שיר לזכרו של רס״ם דניאל אלוש ז"ל לוחם ומפקד ביחידת יחידת החילוץ 669 של חיל האוויר, שנפל ב־11 בספטמבר 2024 בהתרסקות מסוק במהלך משימת חילוץ בדרום רצועת עזה. דניאל, גם לאחר שהשתחרר משירות חובה, בחר לחזור ולהתנדב ליחידתו מתוך תחושת שליחות עמוקה, אהבת אדם ורצון להציל חיים.

הראל מויאל חי באנשים

כְּמוֹ שֶׁחָיִיתָ בָּעוֹלָם

אַתָּה עוֹד חַי בַּלְּבָבוֹת

וְכָל חִיּוּךְ שֶׁל הַיְּלָדִים

מֵצִיף בי אלף זִכְרוֹנוֹת

הָיִיתָ יֶלֶד שֶׁל הַיָּם

עֵץ נָטוּעַ בָּעוֹלָם

אוֹהֵב תָּמִיד בְּמַעֲשִׂים

כִּי לֹא צָרִיךְ הַרְבֵּה מִלִּים

וְאַתָּה בָּא כָּל הלילות

בֵּין הַשְּׁתִיקוֹת וְהַזְּרִיחוֹת

וְשׁוּב לוֹחֵשׁ לִי תְּחַיֵּךְ

עוֹטֵף בְּרֹךְ אֶת הַדְּמָעוֹת

וְהַשִּׂמְחָה פֹּה תִּשָּׁאֵר

חַיִּים לְרֶגַע לֹא יוֹתֵר

עוֹד נִפָּגֵשׁ בַּחֲלוֹמוֹת

בֵּין הַשְּׁחָקִים וְהַמְּצוּלוֹת

וּפֹה הִשְׁאַרְתָּ אוֹר גָּדוֹל

וּצְחוֹק שֶׁמְּמַלֵּא הַכֹּל

וְאֹמֶץ לֵב בִּשְׁבִיל לִגְדֹּל

וְיָם גָּדוֹל כָּזֶה – כָּחֹל

וְאַתָּה חַי בַּאֲנָשִׁים

וּבַדְּבָרִים הֲכִי קְטַנִּים

כְבָר לָנֶצַח תִּשָּׁאֵר

בְּכָל מַבָּט אַתָּה זוֹהֵר

כָּל חִיּוּךְ הוּא עוֹד סִימָן

שֶׁאַתָּה כָּאן שֶׁאַתָּה כָּאן

כְּלוּם לְעוֹלָם לֹא נֶעֱלַם

זוֹ אַהֲבָה שֶׁאֵין לָהּ זְמַן

וְהַשִּׂמְחָה פֹּה תִּשָּׁאֵר

חַיִּים לְרֶגַע לֹא יוֹתֵר

עוֹד נִפָּגֵשׁ בַּחֲלוֹמוֹת

בֵּין הַשְּׁחָקִים וְהַמְּצוּלוֹת

כִּי אַתָּה לֵב שֶׁלֹּא עָצַר

וְגַעְגּוּעַ כְּמוֹ נָהָר

בְּכָל מַבָּט תָּמִיד תִּזְהַר

הַנֵּר הזה לָעַד יִבְעָר

