קחו את Glimpse of Us של Joji. תקשיבו. מאלו חומרים עשוי שיר עצוב באמת. sad sad song. בשיר האפל והמלנכולי שהפך וויראלי ב – TikTok, ג'וג'י, הזמר היפני, לא יכול שלא להשוות את האהבה המתמעטת ביחסיו הנוכחיים לאהבה הבלתי נגמרת שחש בקודמתה. העצב שלו נובע מאי יכולתו לשחזר את החיבה לבת זוגו הנוכחית.

Joji – Glimpse of Us השירים הכי עצובים

שירים עצובים? אם אתה מרגיש דואב או לחוץ מהחיים בכלל, לעולם אל תזלזל בכוחו של שיר עצוב. אחדים מהשירים הטובים ביותר מאפשרים לנו להכיר ברגשות שלנו – צעד כואב אך הכרחי בכיוון הנכון. למוזיקה יש את היכולת לעורר בנו רגשות כמו אושר, מוטיבציה והתרגשות, אבל היא גם יכולה לגרום לנו לבכות. בין אם זה המילים, הלחן או הקליפ הנלווה – לכולם יש את השיר האחד הזה (או, במקרה שלנו, הרבה מהשירים האלה) שיש לו את הכוח לרסק את נשמתנו ולגרום לדמעות לזלוג על פנינו. ובואו נודה בזה, אנחנו צריכים שיר עצוב לכל מיני אירועי חיים שונים, בין אם זה שברון לב, תחושת אובדן, זיכרון קשה. מבלדות קחו מלאות נשמה והמנוני רוק ועד שירי היפ הופ עמוקות ו R&B קורעי לב – שירים עצובים הם נטולי ז'אנר.

קחו את Someone Like You של אדל. נראה שהכל נעצר כשאנחנו שומעים את המילים קורעות הלב של אותו מישהו מיוחד שברח. עוד שיר נוגע, מגיע ומחלחל -"מתילדה" של הארי סטייל מאלבום האולפן השלישי שלוHarry's House. שיר של עצבות אינטימית מחלחלת. על מישהי שהוא הכיר בחיים האמיתיים והשווה לדמותה של מתילדה מספרו של רואלד דאל.

עוד שיר הורס – Shallow בביצוע ליידי גאגא ובראדלי קופר מתוך הסרט "כוכב נולד". הם עולים על תדר אמוציונאלי מקדם מכירות הסרט "כוכב נולד" בשיר על שני אנשים המדברים זה עם זה על הצורך לצלול לתוך הקצה העמוק ולהתרחק מהשטוח הרדוד.

פינק כתבה מכתב לאני הצעיר שלה – Conversations With My 13 Year Old Self. כל מה שגורם לנו להרהר על החוויות, הדאגות והחרדות שלנו לאורך השנים גורם לנו להתרגש, ורק המחשבה על הזדמנות פוטנציאלית לומר לעצמנו בגיל צעיר יותר שדברים יסתדרו גורמת לנו להתייפח.

עור אווז זה מה שקורה בהאזנה ראשונה ל – Piece by Piece של קלי קלרקסון מסר אישי לאביה, שיצא ממנה בגיל צעיר, היא כנה להחריד, טראגית תזכורת רגשית שכולנו יכולים להגיע להצלחה, לא משנה כמה חוסר אהבה עברנו בחיינו. עלינו להאמין פעם.

זה כאילו העולם עומד מלכת כשאנחנו שומעים "גורד שחקים" בביצוע דמי לובאטו, שיר נוקב להפליא על מציאת כוח בתוככם למרות כל המכשולים והמכשולים שניצבים בדרככם. מעורר השראה ומרגש.

"7 Years" מכניס לתחושות כשלוקאס גראהם (להקת פופ דנית. היא מורכבת מהסולן הראשי לוקאס פורקאמר, והמתופף מארק פאלגרן) משקף את מהלך החיים, מנוסטלגיה של הילדות ועד הבדידות של הזקנה וכל מה שביניהם. גורם לנו להרהר על העבר שלנו וכל מה שאנחנו רוצים בעתיד.

הטקסטים האינטנסיביים ומעוררי הרגש של לאנה דל ריי מספרים את סיפורו של מישהו שאיבד אדם מיוחד אבל לא יכול להפסיק להיזכר בו ולהרגיש כאילו הוא לא יכול לחיות בלעדיו.

See You Again, שיר געגועים לחבר, מאת צ'רלי פות' עם ויז קאליפה השיר מפסהקול "מהיר ועצבני 7" ו זכה ליותר משלושה מיליארד צפיות ביוטיוב והיה ללהיט הפריצה של צ'רלי פוט. אי אפשר להקשיב לו בעין יבשה.

.אדל שרה When We Were Young ואו נודה בזה, הקול של אדל לבדו מספיק כדי להרטיט את הלב. גם אם המילים של השיר וזיכרונות של אהבה הן השתפכות נוסטלגית בנלית, הדמעות מגיעות.

Hurt בביצוע כריסטינה אגילרה עוסק באובדן של אדם אהוב והמחשבה הכואבת שלעולם לא תוכל להתגבר על כמה מהטעויות שעשית עם אותו אדם. בעוד שאנשים רבים מאמינים שהשיר עוסק בחוויותיה של כריסטינה עצמה עם אביה המתעלל, הזמרת/יוצרת לינדה פרי שעזרה לעשות את השיר, חשפה בראיון שזה בעצם נבע מאובדן אביה, שמת שנה לפני שהשיר נולד.

אד שירן יודע לכתוב סוחטי דמעות, אבל Photograph הוא מבחינה זו – הבלדה הבולטת ביותר שלו. זהו קריצה לכל אלה שחוו מערכות יחסים ממרחקים והמאבקים הנלווים לכך. אד מזכיר לבת זוגו להיזכר בזמנים הטובים שלהם יחד, כשהתבוננות בתצלום שלהם. מעמיקה את המשבר הסרטון הנוסטלגי של השיר, מורכב מקליפים ביתיים מילדותו..

"הללויה" של לאונרד כהן כוסה על ידי רבים, אבל שום גרסה לא ביטאה את הרגש הנוגה בביצוע של ג'ף באקלי.

הכאב בקולה של איימי ויינהאוס לאורך Back To Black קורע לב שלה בהבעת תחושתה. השיר עוסק בקשר הקשה של הזמרת המנוחה עם החבר דאז (ולאחר מכן בעלה) בלייק פילדר-סיוויל. הוא חזר לאקס, והיא חזרה ל"כמה חודשים שחורים מאוד, עושה דברים מטופשים", כפי שאמרה בראיון.

את Fix You של קולדפליי מפסקול הסדרה האמריקאית -The O.C, העוסק במותו של קיילב, כתב כריס מרטין כתב זאת עבור אשתו דאז גווינת' פאלטרו לאחר מות אביה.

Stole היה הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה של קלי רולנד Simply Deep, . משנת 2002. השיר מספר את סיפורם של שלושה בני נוער שהיה להם פוטנציאל גדול אך עתידם נגזל מהם בשל נסיבותיהם האישיות ומצבם המשפחתי.

הקאבר של סלין דיון משנת 1996 ללהיט "All By Myself" של אריק כרמן משנת 1975 הוא חלון ראווה מתמשך לטווח הקולי המרשים שלה.

אם יש משהו שביונסה יכולה להציג כקלאסיקה שלה זוהי הבלדה I'd Rather Go Blind משנת 2009, במקור של אטה ג'יימס, ובואו נגיד שאם שברון לב היה בן אדם, זו היתה דמותו.

מייקל ג'קסון ו ב – Earth Song (משנת 1995) משמיע הקול של כדור הארץ. ג'קסון עצמו אמר על השיר: "השיר מדגיש את העובדה שבני אדם מתעללים בכדור הארץ. האפקטים הוויזואליים של הסרטון, כמו גם הזעקה של ג'קסון לעזרה, הופכים את השיר הזה למרגש עד מפחיד.

With or Without You של U2 (שנת 1987) עוסק בהתמודדויות של מערכת יחסים שבה אתה לא יכול להיות עם אדם אהוב אבל גם לא יכול לחיות בלעדיו. אם אתה רומנטיקן אמיתי כמונו, זה יפגע בך איפה שזה כואב.

ה-Mockingbird של אמינם הוא מכתב כן לבתו היילי ולאחייניתו לייני. השיר נשמע הכי פגיע שלו, הוא קורא על החמצה של רגעי ילדותם ומתנצל בפני בתו על מה שהיא נאלצה לראות בין הוריה. בסרטון רואים אותו מעלה זיכרונות עם תמונות ישנות ומציג את הסרטונים הביתיים האמיתיים של המשפחה.

השיר של The Fray (מ-2005) מבוסס על החוויה של הסולן אייזק סלייד במקלט לבני נוער. "נצמדתי לילד אחד במיוחד. הסיפור שלו היה פשוט מדהים. כל מערכות היחסים שהוא סיכן בגלל ההחלטות שקיבל, ובסופו של דבר, המחיר ששילם על אורח החיים שלו

זהו הקאמבק המצופה של סם סמית' וסינגל הבכורה מאלבום האולפן השני שלו – Too Good At Goodbyes, (מ-2017) שיר הפרידה האולטימטיבי – על נטישת את האדם שאתה אוהב לפני שיפגע בך ויגרום לך להישבר

הרבה לפני Chandelier (שנת 2004) ,, סיה שיחררה את Breathe Me. על המסלול של מי שעבר או התגבר על מאבקים בדיכאון.

אם אתם עוברים שברון לב, Traitor של אוליביה רודריגו הוא קתרזיס מופלא.

האלסי עוסקת בהתבגרות באור הזרקורים כאישה בכנות ב -"929". "הם אמרו 'אל תפגשו את הגיבורים שלכם, כולם פאקינג מוזרים' ואלוהים יודע שהם צדקו / כי אף אחד לא אוהב אותך, הם רק מנסים לזיין אותך"

"Landslide" הוא שיר שנכתב על ידי סטיבי ניקס ובוצע על ידי להקת הרוק הבריטית-אמריקאית Fleetwood Mac. שיר שגורם לחשוב עד כמה החיים חולפים וכי וכי יש להוקיר כל רגע – אפילו בזמנים הקשים.

"כשהמסיבה נגמרת", הוא הסינגל שני מ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? של בילי אייליש. היא יוצרת מרחק בינה לבין המאהב שלה. היא תארה את השיר לא כשיר עצוב, אלא יותר כמצב רוח כועס.

"Beyond" של ליאון ברידג'ס . עוסק בתחושה שהיא מעבר לכל תחושה אחרת שהרגשת כלפי מישהו בעבר.

ב -Homesick שרה דואה ליפה שבית הוא לא מקום אלא אדם בשיר דואט המושר יחד עם סולן קולדפליי כריס מרטין.

זכור הקליפ של להקת New Yorkers ביצעה את "Dancing on My Own" של רובין באמצע רציף הרכבת התחתית. הגרסה של קאלום סקוט, עוצמתית יותר.

אתה לא יכול לבחור את רשימת השירים העצובים של לאנה דל ריי בלי "Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have" – אחד הסינגלים הראשונים מאלבומה, Norman F*cking Rockwell – תזכורת יפה להפליא שלפעמים תקווה היא כל מה שיש לנו.

"Heartbreak Warfare" הוא שיר של הזמר והיוצר האמריקאי ג'ון מאייר, המופיע באלבום האולפן הרביעי שלו, Battle Studies (2009) כרצועה פותחת. . השיר נכתב על ידי מאייר וושוחרר כסינגל השני מהאלבום ב- באוקטובר 2009. הוא עיטר את פסהקול של הסרט Date Night.

"Call Out My Name" של הזמר והיוצר הקנדי The Weeknd. שוחרר כסינגל היחיד מאלבום שלו My Dear Melancholy (2018), שיר רומנטי עצוב, אבל לפיי מבקר הגרדיאן הפחות מעניין באלבום.

הבלדה המלנכולית היא מאלבום האולפן השני של לורד, Melodrama. אתה מרגיש את הלב שלה (וגם שלך בו זמנית) נקרע בכל שורה.