נלי פורטדו Say It Right

השיר, שיצא בשנת 2006 בהפקתו של טימבלנד, נכלל באלבום האולפן השלישי של נלי פורטדו, Loose, שיצא באותה שנה. Say It Right היה מועמד לפרס Grammy Award בקטגוריית ביצוע הפופ הנשי הטוב ביותר, ואף הגיע למקום הראשון במצעד Billboard Hot 100. ” הוא השיר השלישי מאותו אלבום שמגיע לציון הדרך של מיליארד השמעות.

השירים האחרים – Maneater המוכר מלהיט משנת 1982 של Hall & Oates חצה מיליארד השמעות בשנה שעברה, ואילו Promiscuous, הדואט המצליח של פורטדו עם טימבלנד, הגיע להישג הזה בשנת 2023. כל אחד מהשירים הללו הגיע למקום הראשון במצעדי בילבורד עם יציאתו.

פורטדו סיפרה על תהליך יצירת השיר: “בעצם השעה הייתה בערך ארבע לפנות בוקר, וטימב אומר לי: ‘לכי הביתה, את עייפה’. ואני אמרתי: ‘באמת? אני אראה לך’. שמתי את הסווטשירט הקטן שלי והתחלתי לאלתר. ואז נייט הילס , שכותב בערך מאה ביטים ביום טימבלנד ואני התחלנו לאלתר יחד על השיר. בעצם הפקנו וכתבנו אותו תוך כדי עבודה. ככל שהמשכתי לשיר, זה נעשה יותר אינטנסיבי. אחר כך חזרנו להקלטות, בחרנו את הקטעים הקוליים שאהבנו ושיפרנו אותם.

בשיר הזה השתמשנו בארבעה מיקרופונים בחדר ההקלטה והזזנו אותם כל כמה דקות. לכן כששומעים את השיר יש הרבה עומק במרחב הצליל. עשינו הרבה ניסויים עם סוגים שונים של צלילים.”

בשנת 2024 גם הקליפ של השיר Say It Right חצה מיליארד צפיות ב־YouTube.

בשנה שעברה הוציאה פורטדו סדרה של רמיקסים חדשים לשירים “Say It Right” ו-“Maneater” לכבוד Women's History Month.

Say It Right עוסק במתח רגשי ובאמביוולנטיות בתוך קשר רומנטי. הדוברת טוענת שוב ושוב: “You don't mean nothing at all to me”' אבל מיד לאחר מכן מגיע היפוך: “But you got what it takes to set me free / You could mean everything to me”' כלומר יש כאן משיכה מול הדחקה.הדוברת מנסה לשכנע את עצמה שהאדם השני לא חשוב לה – אבל בפועל הוא בעל פוטנציאל להיות משמעותי מאוד. המתח הזה יוצר דמות של אישה עצמאית' מודעת לעצמה' אך עדיין פגיעה רגשית.

הפזמון המרכזי מציג דרישה לבהירות: “Say it right, say it all”' כלומר – אמור את האמת באופן מלא. בהמשך מופיעה גם דיכוטומיה חדה – “Either got it or you don't / You either stand or you fall” זהו מבנה בינארי שמדגיש תפיסה של הכרעה: או שיש מחויבות' או שאין קשר אמיתי./ זה הופך את השיר למעין עימות רגשי.

למרות התוכן האינטימי, השיר בנוי כלהיט פופ קצבי עם כמה מאפיינים ברורים/ ההפקה של טימבלנד משתמשת בביט שבור' סינתיסייזר אווירתי' שכבות ווקאליות זה יוצר אווירה חללית ומסתורית שמבדילה אותו מפופ מסחרי רגיל של התקופה.

החזרה על השורות “You don't mean nothing at all to me” מחזקת את ההוק הפופולרי וגורמת לשיר להיות קליט מאוד.

“Say It Right” הוא שיר פופ קצבי עם עומק רגשי יחסי על אמביוולנטיות רומנטית דרישה לאמת רגשית בהפקה מינימליסטית חדשנית לאותה תקופה. הכוח של השיר טמון דווקא בפשטות שלו:. משפטים קצרים וחוזרים יוצרים אווירה שבה המוזיקה והקול של פורטדו מעבירים את הרגש לא פחות מהמילים.