והפרחים למיילי סיירוס

מיילי סיירוס יכולה לשלוח לעצמה פרחים, לכתוב את שמה בחול, לרקוד, להחזיק לעצמה את היד. היא יכולה גם לרקוד משמחה. הסינגל החדש שלה, Flowers, ניפץ את שיא הסטרימינג של ספוטיפיי בשבוע שעבר עם יותר מ-96 מיליון שימושים, והגיע לראש המצעדים ברחבי העולם כולל בבריטניה, אוסטרליה, קנדה וסין.

השיר, המתייחס לגירושים של סיירוס מהשחקן האוסטרלי ליאם המסוורת', הפך להמנון העצמה נשית. סיירוס אפילו פרסמה אחותו ביום ההולדת של הבעל לשעבר. גלוריה גיינור, שהמנון הפרידה I Will Survive מ-1978 ביסס את מעמדה כאייקון מוזיקלי מעצים נשים, התייחסה ללהיט של סיירוס. "אני בנאשוויל עובדת על מוזיקה חדשה, ושמעתי את 'פרחים' בפעם הראשונה", אמרה. "השיר שלך נושא את לפיד ההעצמה ומעודד כל אחד למצוא את הכוח בעצמו להתמיד ולשגשג. כל הכבוד מיילי!". ההצלחה של "Flowers" מאפילה על כל השירים בגן הלהיטים של סיירוס, ביניהם -"Wrecking Ball" ועד "Midnight Sky".

נלך עשר שנים אחורה. מה היה המסר שלה אז למעריציה ב – "Wrecking Ball"? הקליפ הציג אותה בתחתונים וחזייה, גם עירום מלא, עושה מין אוראלי עם ראש פטיש חמישה קילו. שאלנו אז – מה קרה? מה מהות הפצצות שהיא הטילה? מה דחוף לה כל כך?

אחד האבות של אחת ממעריצותיה כתב אז ל"גרדיאן": מתאים לזנות בחצרות הבתים. יש לי בת בת 13, שזוכרת את מיילי סיירוס מ"האנה מונטנה" בערוץ דיסני, הנערה שהפכה בת-בית בכל סלון שני בארה"ב. מלכת הנוער queen of the tweens מתעקשת עכשיו להשליך את הכתר שלה. הוידיאו הזה אינו חושף את מיניותה. הוא פורנוגרפיה לשמה" כתב אותו האב. "לא אינני חושש שהבת שלי תתקלקל בעקבות צפייה בוידיאו השה. יותר מטריד אותי שהיא תובך. סיירוס שולחת מסר לנשים צעירות: אם אתן רוצות להתבלט – חשפו את עצמכן עושות מין עם עצמכן. למי ששאל: "למה היא עושה את זה"? התשובה התבהרה בהמשך: מספר הצפיות התקרב ל-100 מיליון, אגב, כמה מבקרים קנו את הדמעות שלה לא כדמעות תנין, אלא כ"שיר אישי מאוד"… מכל מקום במאי הוידיאו לא השאיר שום "חומרים למחשבה" הוא תרגם את הדימויים שבשיר באופן הכי חד, בוטה, מיני. הוא ידע מה הוא עושה.

מיילי סיירוס חשבה שהפרובוקציות המיניות שלה והפה הגדול יעזרו לה לקדם את האלבום Bangerz. יכול להיות שהיא צדקה. "זה נראה כמו להיכנס למסיבה של ריהאנה פוגשת את גאגא פוגשת מדונה את בריטני. כתב מבקר. אבל מתברר שיש לה עלה תאנה מוסיקלי".

מה שברור היה: האנה מונטנה, (זו ששודרה בערוץ הילדים – על מתבגרת הלומדת בבית הספר ומנהלת במקביל קריירה מוזיקלית סודית) הלכה לעולמה. סיירוס עשתה דיסק מהוקצע, שאמר: תנסו להתנטרל מכל המסביב. יש לי מה להציע גם בלי ללקק פטיש. תם עידן התמימות. אני מהדור שראה הכל. אין עוד מה להסתיר. מה שבטוח, תנו לאוזניים לשפוט. נדמה לי שהם יתנו תשובה חזקה יותר לכל צדקני המוסר. בהופעות שנועדו לקדם את התקליט סיירוס כבר עבדה חזק על המותג הפרובוקטיבי, לשון ענק, שירת חתולים מוזרה באנימציה, הציגה מיניות בומבסטית מגוחכת עם מטרה ברורה לבדל את עצמה מעולמה של האנה מונטנה. היהירות והתעוזה הזולים לא האפילו על היכולות שלה גם כזמרת, ואמנם סיירוס אמרה בראיונות כי היא רוצה שיקחו אותה ברצינות כזמרת.

שלוש שנים אחרי, ב-2017, היא מוציאה את Inspired. מיילי סיירוס מתבגרת הטירוף הסקסי נשאר מאחור. היא שרה על מה שחשקה נפשה לשנות, ומגלה מעורבות חברתית ודאגה לשלום העולם. היא מדברת בשיר על הכחדת הדבורים בעולמנו, האחראים הראשיים להאבקה של פרחים, אסון טבע שהוא חלק מהקטסטרופה האקולוגית בעולם. המוסיקה נמצאת באזורי הקאנטרי, אולד סקול מיוסיק מהסוג המשובח. לא יכולת שלא לקחת אותה ברצינות כזמרת.

ב-Midnight Sky של 2020 סיירוס הלכה על העצמה ועצמאות נשית בשיר פופ נגיש.סטייל דיסקו שנות השמונים. 'שמי חצות' נכתב על ידי סיירוס עצמה והופק על ידי אנדרו וואט ולואיס בל. היא תיארה את המילים כנרטיב שלה, קבעה שהיא נולדה לנהל את חייה, לא שייכת לאף אחד ולא צריכה להיות נאהבת על ידי האדם עליו מדבר השיר. הכרזת חופש ועצמאות זו היתה ארוזה בהפקת פופ, שבה הפזמון הוא המקדם של הלהיט כולל סימפול של 'Edge of Seventeen' האיקוני של סטיבי ניקס. סיירוס המשיכה להוכיח שהיא אחת מכוכבות הפופ הבלתי צפויות שיש כרגע. את הסינגל ליווה קליפ אשר ביימה מיילי בעצמה.

"פרחים", נשמע כהמשך מתבקש, סימן עידן חדש עבור מיילי סיירוס. בגיל 30 היא נשמעת כמי שיש לה ביטחון עצמי חדש. שומעים את זה בקול, רואים את זה בקליפ בעיניים שלה, מסתנכרנת עם האמירה הנשית. זהו שיר קליט ואופטימי של מילים מעצימות המדגימות את הצמיחה האישית של סיירוס לאחר הגירושין.

היינו טובים, היינו זהב/ סוג של חלום שאי אפשר למכור/ צדקנו עד שלא צדקנו/ בנינו בית וראינו אותו נשרף/ ממ, לא רציתי לעזוב אותך, לא רציתי לשקר/ התחלתי לבכות, אבל אז נזכרתי בי

אני יכולה לקנות לעצמי פרחים/ לכתוב את שמי בחול/ לדבר עם עצמי שעות/ להגיד דברים שאתה לא מבין/ אני יכולה לקחת את עצמי לרקוד/ ואני יכולה להחזיק את היד שלי/ כן, אני יכולה לאהוב אותי יותר ממך

יכולה לאהוב אותי יותר, אני יכולה לאהוב אותי יותר, מותק"

והפרחים למיילי סיירוס Miley Cyrus – Flowers

Miley Cyrus – Wrecking Ball

Miley Cyrus – Midnight Sky

מיילי סיירוס פייסבוק