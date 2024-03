ויטני יוסטון I Will Always Love You

אחר צהריים אחד ב-1973, הבזק של השראה הביא את דולי פרטון, זמרת הקאנטרי, לכתוב שתי קלאסיקות. תחילה הגיעה ג'ולין (Jolene) – להיט ענק, לבדו שם נרדף לפרטון. השני "אני תמיד אוהב אותך" – I Will Always Love You. השיר הזה, שיצא לפני 50 שנה, נשאר אחד מהקרדיטים הפחות מוכרים של פרטון. זו הייתה ויטני יוסטון, שהקליטה את השיר לפסקול של הסרט The Bodyguard ב-1992, בהמלצת השחקן הראשי, קווין קוסטנר. הקאבר של יוסטון העלתה את השיר למעמד קלאסי.

הגרסה המקורית שהגיעה למקום הראשון במצעד הקאנטרי ב-1974. היא הקליטה גרסה נוספת לסרט The Best Little Whorehouse In Texasמשנת 1982, שהגיע למקום הראשון במצעד הקאנטרי. היא כתבה את השיר לאחר ניתוק השותפות המוזיקלית שהייתה לה עם זמר הקאנטרי פורטר ווגנר. הם מעולם לא היו בקשר רומנטי.

תגובה לפוסט האינסטגרם של פרטון שחגגה את יום השנה ל"שיר שלה" הבהירה את הבלבול של הציבור. "לשיר תמיד היה מקום מיוחד בלב שלי כפי שאני מקווה שיהיה בלב שלכם", כתבה פרטון כדי ליידע את מי שלא ידע שזה שיר שלה. הגרסה המקורית של פרטון הייתה בלדת קאנטרי צנועה. להקלטה של יוסטון נעשתה הפקה מפוארת יותר ושהפכה אותה ללהיט פופ-R&B שתחנות רדיו בפורמטים רבים ושונים השמיעו אותו. יוסטון ריסקה את המוסכמה שזמרת נשמה שחורה לא צריכה לעשות קאנטרי.

זהו שיר נוגה בו הזמרת חושפת שהיא תמיד תאהב את האדם שהיא שרה לו, ובכל זאת היא יודעת שהם לא מתאימים זה לזו ושהיא חייבת חייבת לשחרר אותו. לעתים התפרש לא נכון כשיר על אנשים שיהיו ביחד לנצח, והוא אף מושמע בחתונות.

השיר הגיע למקום הראשון ב-Billboard Hot 100 ב-28 בנובמבר 1992, שם שהה 14 שבועות בפסגה. הוא נמכר ב – 3.1 מיליון עותקים – הסינגל הנמכר ביותר של השנה הזו בתוך תשעה שבועות בלבד, לפי נילסן מיוזיק.

בהלוויה של יוסטון ב-2012, השיר נוגן כשהארון שלה יצא מהכנסייה. הביצוע העוצמתי של וויטני יוסטון ל"I Will Always Love You" של דולי פרטון זכה ל"יהלום" על ידי איגוד תעשיית ההקלטות של אמריקה (RIAA). ה-RIAA הוא הגוף שמאשר אם סינגל או אלבום הגיעו ל"יהלום" אחרי שמכרו והזרימו 10 מיליון יחידות בארצות הברית. אלבום "יהלום" שווה 10 "פלטינה".

ההישג החדש מציין ה"יהלום" הרביעי של הזמרת המנוחה. פס הקול של "שומר הראש", שבו נכלל "I Will Always Love You", הגיע ל – 18 "פלטינה". גם האלבום "וויטני יוסטון" מ-1985 ו-"וויטני" מ-1987 זכו ל"יהלום". "I Will Always Love You", לעומת זאת, מציין את סינגל היהלום הראשון שלה.

מאזינים רבים לא יודעים שזהו שיר קאבר, וזה בסדר מבחינת דולי פרטון. "הרבה אנשים אומרים שזה השיר של וויטני, ואני תמיד אומרת, 'זה בסדר, היא יכולה לקבל את הקרדיט. אני רק רוצה את הכסף שלי'".

יוסטון היא האמנית השלישית שיש לה גם סינגל וגם אלבום עם בסטטוס של "יהלום" אחרי מריה קארי וטיילור סוויפט.

לאחר מותה של יוסטון ב-11 בפברואר 2012, "I Will Always Love You" שימש במחוות רביות לזמרת. בלילה שלאחר מותה של יוסטון, ג'ניפר הדסון שרה ביצוע מרגש לכבוד יוסטון בטקס פרסי הגראמי.

ויטני יוסטון I Will Always Love You

דולי פרטון I Will Always Love You

If I should stay, I would only be in your way

So I'll go, but I know

I'll think of you every step of the way

And I will always love you

I will always love you

You, my darling you, hm

Bittersweet memories

That is all I'm taking with me

So, goodbye

Please, don't cry

We both know I'm not what you, you need

And I will always love you

I will always love you, you

I hope life treats you kind

And I hope you have all you've dreamed of

And I wish to you joy and happiness

But above all this, I wish you love

And I will always love you

I will always love you

I will always love you

I will always love you

I will always love you

I, I will always love you

You, darling, I love you

Ooh, I'll always, I'll always love you

Writer/s: Dolly Parton