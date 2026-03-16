ריטה כבר לא בת 16 אבל זקוקה עדיין לאתגרים

באחד הסרטים הדוקומנטריים עליה אומר רמי קלינשטיין – ריטה היא משהו כמו פנתר שיוצא לצוד וברגע הנכון מתנפל על הטרף. פנתר משחר לטרף. לא בטוח שצריך להקצין בדימויים, אבל כפנתר משחר לטרף – ריטה היתה זקוקה תמיד לאתגרים שזמרות מקומיות בדרך כלל לא לוקחות על עצמן. בגיל 63, כשהיא חוגגת השבוע 40 שנות קריירה, נדמה כי היא עדיין משחרת לטרף.

סיבוב ההופעות “Let’s Dance” הוא דוגמא מעולה. מתעדכנת ברוח הזמן, מגבירה את הסערה הנושבת במפרשי השירים הישנים שלה. לאן ריטה רצה? האם כפתה את הטרנד הזה עליה מתוך רצון להתעדכן במה שהולך? להישמע יותר צעירה מפעם? האם הקונספציה שלה היא עכשיו מסיבת דאנס אפ טו דייט?

במקום להסתפק במופע שירים שגרתי, ריטה לקחה את הלהיטים שלה ויצרה להם עטיפה חדשה – עיבודים אלקטרוניים, אווירה של מסיבה ואלמנטים חזותיים (וידאו ארט, DJ-set). כל זה מראה על רצון לא רק להופיע, אלא לחדש את הקשר עם הקהל דרך חוויה אחרת. המופע לא רק מציג את השירים – הוא מרקיד אותם מחדש, ונהיה מקום שבו גם קהל מבוגר וגם צעיר יכולים להתחבר לאותה אנרגיה. מעדכנת את ההגשה דרך סגנון ריקודי עדכני, שמתאים גם לתרבות הקלאבים והאלקטרוניקה של היום. היא לא מנסה להיות “צעירה" יותר, אבל היא בחרה לדבר אל הקהל בשפה מוסיקלית מודרנית.

ריטה היא אומנית בעלת קריירה של 40 שנה והיא כבר ניצחה על הרבה הפקות גדולות בעבר. האם עברה שינוי עמוק? אלה עדיין הפנים הישנות שלה בהפקה אפ טו דייט. המהלך החדש מדגיש את הווירטואוזיות שלה – לא רק קול חזק, אלא גם יכולת להמשיך לשמור על רלוונטיות.

ריטה אמנית בעלת קול ענק, ויכולת לגעת, גם אם לא כל פרויקט שלה התקבל באותה מידה של התלהבות, ההערכה אליה ,כאחת הדמויות המרכזיות במוזיקה הישראלית, נותרה יציבה. היא הצליחה לחרוג מהגדרות של זמרת בלבד ולהפוך סמל תרבותי. יש לה חתימה סגנונית ברורה – אתה שומע שיר ויודע שזו ריטה. הייחוד הזה נדיר, והוא נוצר בעיקר בשיתוף פעולה עם רמי קלינשטיין, שהלחין את מרבית להיטיה הגדולים. (“שביל הבריחה”, “עטוף ברחמים”, “בוא”).

כמה דברים שהם אך ורק ריטה: קול דרמטי ייחודי – היכולת שלה להעביר רגש בעוצמות גבוהות, כמעט תיאטרליות. כריזמה בימתית – ההופעות שלה נתפסות כחוויה טוטאלית. יש לה שליטה על הקהל, תנועה דרמטית, ועיצוב אסתטי חזק. הגיוון הרב ברפרטואר, כמו המעבר לשירים בפרסית, העיד על האומץ והאותנטיות,

וכן, ריטה הצליחה להישאר רלוונטית לאורך עשורים, עם מעבר בין פופ, בלדות, אתני ותיאטרון מוזיקלי.

ריטה יודעת “לשחק” עם קולה, היא לא רק שרה – היא חיה כל תו. לעיתים הנטייה לדרמטיות יתרה יכולה להיתפס כהגזמה או פאתוס, במיוחד בשירים אינטימיים. אבל בגדול – דמות אמנותית בולטת, עם נוכחות חזקה.

האם ריטה שינתה את עורה? לא, גם עידן הלהיטים הגדולים חלף, אבל ריטה מטפחת את כל הישנים, חזקה מפעם, חיה את השירים, מחבקת אותם, גם מנסה להשתדרג בהפקות חדשות המגיעות עד לרחבות המועדונים.

ריטה כבר לא בת 16 אבל זקוקה עדיין לאתגרים

