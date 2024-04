לד זפלין Led Zeppelin IV

ב-1968 הקימו ג'ון בונהאם, ג'ון פול ג'ונס, ג'ימי פייג' ורוברט פלאנט את לד זפלין, אחת הלהקות משפיעות, החדשניות והמצליחות ביותר במוזיקה המודרנית, שמכרה יותר מ-300 מיליון אלבומים ברחבי העולם.

הלהקה קמה מהאפר של The Yardbirds, כאשר פייג' הביאה את Plant, בונאהם, פלנט וג'ונס לסיבוב הופעות על תקן The New Yardbirds. ב-1969, לד זפלין הוציאה את אלבום הבכורה שלה בשם עצמי. זה סימן את תחילתה של צמרת רוק בת 12 שנים, שבמהלכן הלהקהנחשבה ללהקת הרוק הגדולה והחדשנית ביותר בעולם.

מסע ההוצאה המחודשת של לד זפלין התחיל בצורה יוצאת דופן ביוני 2014, כאשר מהדורות דלוקס של לד זפלין, לד זפלין II ולד זפלין III הופיעו לראשונה ב-10 הראשונים של מצעד 200 האלבומים המובילים של בילבורד. לסיבוב השני הכינה הלהקה את ההוצאה המחודשת של Led Zeppelin IV (האלבום השלישי הנמכר ביותר בהיסטוריה של ארה"ב) ושל Houses Of The Holy. כמו במהדורות הדלוקס הקודמות, שני האלבומים עברו מאסטר חדש על ידי הגיטריסט והמפיק ג'ימי פייג'. זהו אחד האלבומים המשפיעים ביותר מבחינה אמנותית והמצליחים מבחינה מסחרית בתולדות המוזיקה. לד זפלין הרביעי. יצא בנובמבר 1971, האלבום – גם הוא ללא שם – הגדיר את הצליל של מוזיקת רוק במשך דור עם המנונים כמו Stairway To Heaven כמו גם , Black Dog ו – Rock And Roll או Breaks.

האלבום נכנס להיכל התהילה של הגראמי בשנת 1999, זכה לפלטינה כפול 23. מהדורות הדלוקס של לד זפלין IV כוללות גרסאות שטרם שוחררו של כל שיר שנשמע באלבום המקורי כולל מיקסים חלופיים של "Misty Mountain Hop" ו-"Four Sticks", מיקסים של "The Battle Of Evermore" ו-"Going To California" עם גיטרה ו מנדולינה, והגרסה האגדית והחלופית "Stairway To Heaven", במיקס של אולפן Sunset Sound בלוס אנג'לס, מה שמאפשר למעריצים לשמוע את אחד השירים הנערצים בכל הזמנים כפי שמעולם לא שמעו אותו לפני כן.

לד זפלין ממשיכה להיות מוערכת על תפקידה המרכזי בתולדות המוזיקה. הלהקה נכנסה להיכל התהילה של הרוק אנד רול ב-1995, קיבלה פרס גראמי על מפעל חיים ב-2005, ושנה לאחר מכן זכתה בפרס Polar Music Prize בשטוקהולם. הלהקה זכתה לכבוד על תרומתה לאורך כל חייה לתרבות האמריקאית בטקס ההצטיינות של מרכז קנדי בשנת 2012.

Led Zeppelin IV הוא אלבום שמבליט הכישרון המוזיקלי של חברי הלהקה בשילוב הבלוז הקלאסי עם הרוק הכבד האפל יחד עם קטעים אקוסטיים ופסיכדליים, כשהבולט ביותר StairWay To Heaven, שהפך קלאסיקה נצחית בהסטוריה של המוזיקה.

