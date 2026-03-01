השיר "בעולם הבא” של לורן נוימן הוא שיר אבל אינטימי ושקט, כזה שאינו מתפרץ בכאב אלא מחזיק אותו בעדינות. המלנכוליה שבו אינה שוברת – היא מחזקת. במקום דרמה או זעקה, נוימן בוחרת בטון געגועים רך, כמעט לוחש, שמעניק למוות משמעות של המשכיות ולא של סוף.

נקודת המוצא של השיר היא אובדן אישי – מות האב, אך הדוברת מסרב לקבל את רעיון הניתוק. השורה הפותחת: "לא נפרדנו בחיים / למה שנפרד במוות?” מערערת על התפיסה המקובלת של המוות כסיום קשר. במקום זאת, המוות מוצג כשינוי צורה של נוכחות. האב אינו נעלם; הוא מופיע בחלום, מחייך, רואה. החלום כאן אינו אשליה אלא מרחב מפגש לגיטימי – מקום שבו האהבה ממשיכה להתקיים.

"בעולם הבא / הפרחים פורחים כל הזמן” היא מייצרת עולם אידיאלי, נצחי, שבו אין קמילה. מולו ניצב העולם הארצי. "בבית אני משקה אותם כל בוקר”. פעולת ההשקיה היומיומית היא טקס זיכרון. זו אינה רק הנצחה של האב אלא תחזוקה של הקשר עמו. החיים עצמם הופכים להכנה למפגש עתידי לא מתוך ייאוש, אלא מתוך נאמנות. החזרה על "„כל בוקר” מדגישה התמדה: האבל אינו רגע חד־פעמי אלא קיום מתמשך.

ייחודו של השיר טמון בכך שהכאב אינו מפחיד. כאשר הדוברת מתעוררת והחלום נעלם – :"לא, לא היה בי פחד / רק הודיתי לך”. הצער מתחלף בהכרת תודה. זהו מעבר נדיר משכול להשלמה. המלנכוליה כאן פועלת ככוח מארגן: היא מאפשרת להמשיך לחיות מבלי לוותר על האהבה שאבדה.

האיפוק ההרמוני והשירה השקטה של לורן נוימן מחזקים את התחושה שהשיר מתרחש בתוך הזיכרון עצמו. החזרות הרבות על "עד שניפגש” יוצרות מעין מנטרה – הבטחה עדינה שמרגיעה את הפחד מהסופיות.הסיום, החוזר שוב אל "לא נפרדנו בחיים”, – סוגר מעגל: הפרידה מעולם לא התרחשה באמת.

"בעולם הבא” הוא שיר על אהבה שאינה מקבלת גבולות של זמן או גוף. במקום להתמודד עם המוות דרך ניתוק, לורן נוימן מציעה תפיסה מנחמת: הקשר ממשיך להתקיים דרך זיכרון, חלום ופעולות יומיומיות קטנות. זהו שיר שמאפשר לאבל לנשום, מלנכוליה שאינה מטביעה, אלא מחזיקה.

לורן נוימן בעולם הבא

לא נפרדנו בחיים

למה שנפרד במוות?

נפגשנו אתמול בחלום

חייכת

העיניים זוהרות

אבא, אתה רואה אותי

הדרך עדיין ארוכה

אבל אנחנו קרובים

בעולם הבא

הפרחים פורחים כל הזמן

בבית אני משקה אותם כל בוקר

עד שנפגש

עד שנפגש

כל בוקר

התעוררתי הלילה

העיניים שוב החשיכו

לא, לא היה בי פחד

רק הודתי לך

בעולם הבא

הפרחים פורחים כל הזמן

בבית אני משקה אותם כל בוקר

עד שניפגש

בעולם הבא

הפרחים פורחים כל הזמן

בבית אני משקה אותם כל בוקר

עד שניפגש

עד שניפגש

כל בוקר

עד שניפגש

כל בוקר

עד שניפגש

כל בוקר

כל בוקר

לא נפרדנו בחיים

