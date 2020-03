ב – Hello ראית צונאמי של טלפונים זוהרים ושמעתי גרונות במקהלת ענק. נדמה לי שגם ליונל ריצ'י, שהקדים את המופע כדי לאפשר לקהל להגיע הביתה לראות את תוצאות מדגמי הבחירות, לא האמין למראה עיניו ולמשמע אוזניו. ריצ'י ידע באיזה רגע להכניס את Hello. המצלמות הקרינו צילומים מהקהל על מסך הענק במרכז הבמה.

ריצ'י הלך על הרבה מחוות – מדברי הקישור ועד קטעי הסולו של הנגנים לצידו. הוא ידע להרם את הקהל ב – Dancing On The Ceiling, לאחד אותו לשירה בציבור ב-Endless Love וב-We Are The World, השיר שכתב עם מייקל ג'קסון ב-1985 למען הרעבים באפריקה, והאנחנו העולם הפך ליחדיו קולי המוני ולשלולית דמעות סנטימנטלית ב"מנורה מבטחים".

תמיד היה משהו בליונל ריצ'י (בן 70, נולד ב-20 ביוני 1949 בפרבר של טסקיגי, אלבאמה) שיצר אנטגוניזם אצל המבקרים, אבל המשיך למרוח את הקהל האמריקני, אחרת איך תסביר, שלמרות הביקורת ריצ'י הפך לזוכה גראמיז סדרתי ומכר כ-100 מיליון תקליטים, זכה לחמישה פרסי גראמי, פרס גלובוס הזהב ואף לאוסקר.

מאז חברותו בה"קומודורס" ממשיך קולו ללטף בבלדות אהבה, שהן הרבה יותר דומיננטיות מהריתם אנד בלוז הפאנקי. לאמריקנים יש משבצת למוסיקה של ריצ'י –Adult-oriented rock – AOR משהו כמו רוק למבוגרים, אם כי אני עדין נוטה לסווג אותו כמוסיקה ריתם נ' בלוז.

ריצ'י העניק לקהל את הבלדות שעליהן בנה קריירה ארוכה במינונים המדוייקים מ – Easy בפתיחה ועד Say You Say Me לקראת סיום, ביניהן נכנסו שירים קצביים ריתם נ' בלוז פאנקיים בסגנון הקומודורס (הלהיט Brick House) בסאונד שהוכיח שוב כי היכל הספורט אינו בלשון המעטה המקום האידיאלי למופעי מוסיקה.

ריצ'י הוא בן 70 – נראה טוב וזז נהדר, נותן שאו בידור אמריקני מובהק הסימן היחיד להזדקנותו היה בפניה המעט טרחנית לקהל, ששיאה בבדיחה שהוא חוזר עליה בכל הופעותיו כשניסה לגרום לקהל להאמין שדיאנה רוס עומדת לעלות לבמה בהופעה אורחת בשיר Endless Love. ריצ'י מכיר את מירב הטריקים. הג'סטות שלו הן חלק מהמקצוענות, מהחוש שלו כפרפורמר המריח מה עובד על הקהל. לפי התגובות בהיכל זה עבד בגדול. תוצאות מדגם הבחירות? – עזבו, זה ממש לא היה בראש של הקהל.

צילום: ארז עוזיר

Hello





Easy

שירים

Running With The Night

Easy – My Love

Penny Lover

Truly

You Are

Stuck On You

Dancing On The Ceiling

Three Times A Lady

Sail On

Commodore Medley

Fancy Dancer

Sweet Love

Lady You bring Me Up

Endless Love

Brick House-Skintight-Fire

Hello

Say You Say Me

We Are The World

All Night Long

דירוג: