מאיה בלזיצמן & מתן אפרת מקלט לעצמי

למרות שמופיעות בו סממני שיר ערש (קול מרגיע, מקצב 3/4 הנדנודי, דימויי לילה ושינה), השיר בעצם מהפך את התפקידים: זו אינה רק האם שמרגיעה את הילד, אלא הילד הוא זה שמעניק לאם את המקום הבטוח.

הטון הרך, וההרמוניה החמימה של מאיה בלזיצמן מייצרים שכבת עדינות מעל טקסט חשוף, כמעט קיומי. כך נוצר מתח בין מוזיקה מנחמת לבין מילים שמבקשות סעד.

השורה "אני נלחמתי כל הלילה בשליחים של השטן" מעלה לרגע את מה שהאם נושאת: חרדה, מחשבות כבדות, אולי מאבק נפשי. אבל חשוב – המאבק הוא שלה בלבד, והילד נשמר מחוץ לו:

"זה או אני או הם, אבל אתה תהיה מוגן". זהו רמז למבנה הורי קלאסי: ההורה נלחם בעולם עבור הילד. אך מיד לאחר מכן השיר יפרק גם את המבנה הזה.

“זה שיר ערש בשבילי” – כאן מתהפכת הפרספקטיבה: האם שרה לילד, אבל השיר משמש אותה כשיר־ערש. הילד בעיניו, בשקט שלו – הוא שמבטיח לה מקום מוגן.

הילד מרגיע את ההורה לא פחות משזה מרגיע אותו. זו נקודת המפתח לשאלה החוזרת: "מי מחזיק את מי?"

"בעיניים שלך אני מוצאת מקלט לעצמי" העיניים של הילד מקבלות כאן משמעות נוספת: הן לא רק תמימות או יפות; הן מספקות לה משענת, זהות מחודשת, הצדקה להיאחז בחיים. זו אמירה על הורות במובן העמוק: הילד לא רק שמור על ידי ההורה, הוא גם מקור הכוח שלו.

“זה לא פחד, זה לא דם / זו טעות חוזרת בעולם” – השיר מציג עולם חיצוני מאיים – רעידות, צללים, שליחי השטן, אך מדגיש שהאיום אינו חד-משמעי, אלא "טעות חוזרת בעולם": כאוס קיומי, מצב אנושי של חוסר יציבות.

החדר הקטן והשירה הם אי של רוך בתוך רעש גדול. המקצב הוולסי 3/4 תומך בכך: הוא כמו נדנוד שמנסה למצוא סדר בתוך אי-סדר.

“מה אתה שואל בלי קול” – דיאלוג בשתיקה הילד אינו מדבר, אבל האם מזהה בו שאלה, אולי השאלה שכל ילד שואל את העולם: לאן אני גדל? מה מחכה לי שם? האם העולם בטוח? והאם כמעט חסרת אונים מודה:

“אין מסתור מפני הצל” – היא לא מסתירה את המציאות, אך עדיין מעניקה אהבה ושיר גם אם סדוק.

בסופו של דבר השיר שואל שאלה קיומית עדינה: האם ההורה הוא זה שמחזיק ומגן, או שמא הילד הוא זה שנותן להורה סיבה להמשיך? האם נחמה מגיעה מגבוה למטה (מהמבוגר אל הילד) או דווקא מלמטה למעלה (התום של הילד המאיר את העולם החשוך של המבוגר)? היופי הוא שאין תשובה. השיר חי בתוך התהייה.

"מקלט לעצמי" הוא שיר ערש הפוך, שיר על הורות שבה האחריות והחולשה מתערבבות.

המוזיקה העדינה והמקצב המחבק מעמידים חיץ רך בין דימויי האימה לטון המנחם, וכך נוצרת אינטימיות עמוקה: שתי נשמות בחדר אחד, שמחזיקות זו בזו כדי לשרוד את הלילה.

מאיה בלזיצמן שרה בטון אימהי רך מחבק בהרמוניה עוטפת. המוסיקה משדרת בעיקר את החמלה המחבקת – במנגינה מופלאה, בעיבוד הקלאסי למיתרים, בצליל האווירה השמימית. יופיו הלא ידוע.

מאיה בלזיצמן & מתן אפרת מקלט לעצמי

מה בוער למעלה וצולל לים

כשאני שרה כאן אליך, בחדר הקטן

זו לא השמש, זו טעות חוזרת בעולם

קירות רועדים, אתה כמעט נרדם

אל תדאג כמוני, זה לא פחד, זה לא דם

אני אחזור לשיר אליך, איכשהו נצא מכאן

אני נלחמתי כל הלילה בשליחים של השטן

זה או אני או הם, אבל אתה תהיה מוגן

זה שיר ערש בשבילי

בעיניים שלך אני מוצאת מקלט לעצמי

אתה חולם ואני לא יודעת

מי מחזיק את מי

מה אתה שואל בלי קול כשלילה מיילל

לאן הגעתי אמא, לאן כל זה הולך

אין מסתור מפני הצל, אין טעם לשקר

רק שיר סדוק לשיר לך, רק להתפלל

זה שיר ערש בשבילי

בעיניים שלך אני מוצאת מקלט לעצמי

אתה חולם ואני לא יודעת

מי מחזיק את מי

מאיה בלזיצמן מתן אפרת פייסבוק