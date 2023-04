"כוכבים זוהרים מעליך/ רוחות הלילה כמו לוחשות "אני אוהב אותך"/ ציפורים שרות בעץ השקמה/ חלום עלי חלום קטן"

אנחנו מכירים את הגרסה של מאמה קס אליוט מ"האמהות והאבות" משנת 1968 אבל אנחנו כמעט איננו ממכירים כשישים גרסאות אחרות לשיר הזה – מאז שנכתב ב-1931 (מילים: גאס קאהן, לחן: פביאן אנדרה, וילבור שוואנט) וביניהן של לואיס ארמסטרונג, נט קינג קול, מייקל בובלה, בינג קרוסבי, אלה פיצ'גראלד.

מישל פיליפס, חברת "האמהות והאבות" הייתה בת 15 כשפגשה את פביאן אנדרה, מלחין השיר. כשנודע לה כי נהרג בתאונת מעלית, נזכרה בשיר שהשאיר לה. התוצאה: השיר מוקלט ע"י הלהקה בסולו של מאמא קס אליוט, שהמשיכה לשיר את השיר עם הלהקה עד מותה ב-1974. מאז חותם קולה הנפלא הוא שממשיך להפעים אותי בכל פעם שאני שומע את השיר.

השיר נכלל בפסקול הסרט French Kiss

מאמה קס אליוט – האמהות והאבות Dream a Little Dream of Me

Stars shining bright above you/ Night breezes seem to whisper "I love you"/ Birds singing in the sycamore tree/ Dream a little dream of me

Say "Night-ie night" and kiss me/ Just hold me tight and tell me you'll miss me/ While I'm alone and blue as can be/ Dream a little dream of me

Stars fading but I linger on, dear/ Still craving your kiss/ I'm longing to linger till dawn, dear/ Just saying this/

Sweet dreams till sunbeams find you/ Sweet dreams that leave all worries behind you/ But in your dreams whatever they be/ Dream a little dream of me