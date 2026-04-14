מיטל טרבלסי יד מושטת

"יד מושטת" בביצועה של מיטל טרבלסי, למילותיו של דוד מונסונגו, הוא שיר זיכרון שבוחר במבט מצומצם ואנושי כדי להתמודד עם אחד הנושאים הגדולים והקשים ביותר – השואה. במקום לנסות להקיף את האסון כולו, הוא מתמקד במחוות קטנות, כמעט שבריריות, שמצליחות לשאת בתוכן משמעות עצומה.

היד המושטת היא הרבה יותר מדימוי – היא לב השיר. היא מגלמת בו־זמנית כמה מצבים בין הישרדות לחמלה – “אם אלוהים יש בשמיים / יחלוק עמי אלפי זרועות / להחזיק כל יד מושטת”. הבקשה ל“אלפי זרועות” מדגישה את הפער הבלתי ניתן לגישור: מול כמות הסבל – היכולת האנושית לעזור היא מוגבלת. זו תפילה שיש בה גם חמלה וגם חוסר אונים.

“מאנשי תרבות ורוח / נותרו רק שמות” – השורה מתכתבת עם אחת הבעיות המרכזיות בזיכרון השואה איך זוכרים אנשים כפרטים, כשמה שנשאר הוא לעיתים רק שם? מצד אחד – השם הוא עדות, הוכחה לקיום., מצד שני – הוא גם סימן למחיקה: זה כל מה שנותר. השיר נע בדיוק על הקו הזה – בין הרצון להשיב אנושיות לבין ההכרה במה שאבד ללא אפשרות תיקון.

“בעלות השחר הקודר / הונף דגל הצורר / באחת החווירו הצבעים” – זה רגע של קריסה פתאומית. העולם לא מתדרדר לאט – הוא משתנה בבת אחת – הצבעים נעלמים, ובמקומם “כתמים צהובים נותרו”. הצהוב כאן אינו צבע – הוא סימון, הפשטה, הפיכת אדם לקטגוריה. זו אחת השורות שבהן השיר מצליח לגעת ברעיון של מחיקת זהות בצורה תמציתית וחזקה.

בשיר מוטיבים מוכרים מאוד: “רכבות דחוסות קרונות”, “כתונת פסים”, “כתמים צהובים”, שכבר נטמעו עמוק בזיכרון הקולקטיבי. יש כאן סיכון: שימוש יתר בהם עלול להרגיש כמו שחזור של שפה מוכנה מראש. אבל אצל מונסונגו, יש ניסיון לרכך זאת דרך הצמדה לאנושי: “ועיניהם נאות, תמימות”, “מנוף ילדות / מכיכרות וחצרות” – כלומר, הדימוי ההיסטורי לא עומד לבד – הוא מוצמד לחיים שהיו לפניו. כך נוצר ניגוד חריף יותר: לא רק מה קרה, אלא למי זה קרה.

העיבוד האקוסטי המינורי פועל כאן בצורה פונקציונלית אין ניסיון “להעצים” דרמטית את השיר, אין שיאים רגשיים מוגזמים. זה מאפשר למילים להישאר במרכז. הביצוע של מיטל טרבלסי מאופיין ברגש ישיר ולא מתאמץ. היא לא “מציגה” את הכאב אלא נמצאת בתוכו, ובשיר הזה ההגשה הזו נכונה – כל עודף דרמה היה עלול להישמע לא אותנטי.

החוזקה של השיר היא גם נקודת התורפה האפשרית שלו: הוא נשען על דימויים מוכרים מאוד מהשיח על השואה, אבל דווקא הבחירה הזו יכולה להיקרא גם אחרת: במקום לנסות לחדש בכוח, השיר מבקש להחזיר רגש אל סמלים שכבר התקבעו והתרוקנו במידה מסוימת. ה“יד המושטת” היא ניסיון כזה – לקחת סמל פשוט, כמעט אוניברסלי, ולהטעין אותו מחדש בתוך הקשר היסטורי קיצוני.

“יד מושטת” הוא שיר שמבקש לזכור דרך מבט אחד-שם אחד. בתוך מציאות שבה הכול נטה להימחק, הוא מתעקש על מחווה אנושית בסיסית – לא כהצלה, אלא כעדות, ובמובן הזה, הוא מציע עמדה שקטה אך חזקה:

גם אם אי אפשר לתפוס את גודל האסון – אפשר עדיין להושיט יד, אפילו רק בזיכרון.

מיטל טרבלסי יד מושטת

אם אלוהים יש בשמיים

יחלוק עמי אלפי זרועות

להחזיק כל יד מושטת

ברכבות דחוסות קרונות

זעקתם עד כאן נשמעת

חוצה שלושה דורות

מאנשי תרבות ורוח

נותרו רק שמות

יפי תאר ומידות

ועיניהם נאות, תמימות

מנוף ילדות

מכיכרות וחצרות

בעלות השחר הקודר

הונף דגל הצורר

באחת החווירו הצבעים

כתמים צהובים נותרו

על כתונת פסים

