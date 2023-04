מייקל ג'קסון בילי ג'ין

היא נראתה כמו מלכה יפהפייה מהסרטים. היא אמרה לו שהוא האחד והיחיד. שמה היה בילי ג'ין. היא נושא הסינגל השני מהאלבום Thriller מ-1982. מייקל ג'קסון כתב והלחין. קווינסי ג'ונס שהפיק, לא אהב את השיר כששמע אותו לראשונה. השיר כמעט הוצא מהאלבום. בין השניים (ג'קסון וג'ונס) היו חילוקי דעות קשים. ג'קסון מאוד רצה. ג'ונס – מאוד לא. ג'קסון ניצח. הוא צדק.

באשר למשמעות השיר – יש יותר מפרשנות אחת: הראשונה – ה"צהובה" – השיר מתייחס לאחת ממעריצותיו, שטענה כי הוא אבי תאומיה. ג'קסון עצמו סיפר כי "בילי ג'ין" מבוסס על מערציים (גרופיז) שהוא פגש. השיר בולט בקו הבס שלו ועל שירתו המיוחדת של ג'קסון המכונה vocal hiccups – משהו כמו שירת שיהוקים. השיר מוקסס 91 פעם ע"י טכנאי הסאונד ברוס סוודיין, לפני שיצא לאור.

"בילי ג'ין" זכה להצלחת ענק בעולם, מקום ראשון במצעד הסינגלים בארה"ו בבריטניה ב ב-1982, הסינגל הנמכר ביותר ל-1983, וגם אחד הסינגלים הנמכרים ביותר בהסטוריה של המוסיקה המוקלטת. הוא זכה בשני "גראמי" ובפרס "המוסיקה האמריקנית" מגזין הרולינג סטון העניק לו את המקום ה-58 ברשימת 500 השירים של כל הזמנים. האלבום Thriller הוא האלבום הנמכר ביותר בכל הזמנים. אין ספק כי "בילי ג'ין" הוא אחד השירים שהקנו לג'קסון את מעמדו כאייקון פופ בינלאומי. בהופעתו בשיר הזה בטקס לציון 25 שנים לחברת המוסיקה מוטאון Motown 25: Yesterday, Today, Forever –ביצע מייקל ג'קסן בביצוע בכורה את ריקוד "הליכת הירח" שלו "moonwalk", שללא ספק תרם תרומה נוספת להפיכתו של השיר ללהיט מפלצתי.





She was more like a beauty queen from a movie scene

I said don't mind, but what do you mean I am the one

Who will dance on the floor in the round

She said I am the one will dance on the floor in the round

She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene

Then every head turned with eyes that dreamed of being the one

Who will dance on the floor in the round

People always told me be careful of what you do

And don't go around breaking young girls' hearts

And mother always told me be careful of who you love

And be careful of what you do ’cause the lie becomes the truth

Billie Jean is not my lover

She's just a girl who claims that I am the one

But the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son