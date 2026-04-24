האלבום Michael – Songs From The Motion Picture” (2026), שמלווה את הסרט הביוגרפי על מייקל ג'קסון, עומד בפני אתגר מורכב בהרבה מפסקול רגיל: הוא לא רק צריך לשרת סרט, אלא גם לייצג מורשת מוזיקלית מהגדולות בהיסטוריה. לכן הוא נע בין מחווה, שחזור, ופרשנות מחדש.

האלבום בנוי סביב 2 מוקדים: המייקל האייקוני – מלך הפופ, פורץ הדרך, האדם הפרטי – פגיע, מורכב, לעיתים בודד. המוזיקה משקפת את המתח הזה דרך מעבר בין הפקות גרנדיוזיות ומלוטשות, רגעים אינטימיים וכמעט חשופים.

האלבום זה כולל 13 שירים שמופיעים בסרט, ומשתרעים מהתקופה של The Jackson 5 דרך The Jacksons ועד להצלחת הסולו של מייקל בפסגות המצעדים עם “Off The Wall” ו-“Thriller”. האוסף כולל להיטי ענק כמו “Billie Jean”, “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “Human Nature” ועוד. האלבום הוא למעשה אוסף “להיטים הגדולים” שמכסה את השנים 1969–1987, מתאים היטב לסרט בכך שהוא עוקב אחר עלייתו של ג'קסון מה־Jackson 5 אל מעמד של סופרסטאר עולמי. זהו מבוא נגיש לתקופת הקלאסית שלו

האלבום משחזר סגנונות מתקופות שונות בקריירה של ג'קסון – דיסקו מוקדם (רוח Off the Wall ) פופ-רוק מהוקצע ( Thriller ), פופ אפל ותעשייתי ( Bad )

מאפיינים: קווי בס דומיננטיים, גרוב מדויק, שכבות הפקה עשירות. הביוגרפיה הזו משחזרתגם את את הצליל של התקופות השונות בחייו.

זה לא האלבום שיגדיר מחדש את מייקל ג’קסון – אבל כן כזה שמזכיר למה הוא הפך לאגדה. זה לא פסקול חדש או מקורי, אלא פשוט אוסף של שירים שיצאו בעבר אין רמיקסים משמעותיים, פרשנויות חדשות או הקלטות חדשות, מרגיש כמו עוד אסופה של מלך הפופ. אין שירים שלא פורסמו, דמואים או קטעים נדירים, אפילו לא שיר אחד נדיר שלא יצא בעבר. נראה שהוא תוכנן בעיקר כדי לקדם את הסרט. למי זה טוב: למי שמחפש אוסף נוסף של הליטים הגדולים, אבל בגדול מאכזב אם אתה מחפש חומר חדש, קטעים נדירים או הפקה משדרגת.

מייקל ג'קסון Songs From The Motion Picture