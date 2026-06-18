נוגה פרידמן שום דבר לא בסדר (אנטרופיה)

"שום דבר לא בסדר” הוא שיר אבל יוצא דופן. הטקסט מתאר מצב נפשי של התפרקות בעקבות אובדן, והמבנה המוזיקלי – חצאי דיבור, קצב הליכה מונוטוני, חזרות אובססיביות ומעבר פתאומי לשירה – מחקה את האופן שבו תודעה פועלת בזמן משבר.

נוגה פרידמן אינה מספרת סיפור ליניארי על אובדן ואינה מובילה את המאזין אל קתרזיס; במקום זאת היא מציבה אותו בתוך הרגע שבו המציאות חדלה להיות מובנת. אם אלבום הבכורה שלה "בלעדיך איתך” נכתב מתוך האובדן של בעלה עידו רוזנטל, שנפל בקרב ליד עלומים ב-7 באוקטובר, הרי שהשיר הזה הוא אולי הנקודה שבה האבל חדל להיות זיכרון והופך למצב צבירה.

המאפיין הבולט ביותר בשיר הוא המבנה החזרתי. המשפט "שום דבר לא בסדר” חוזר שוב ושוב כמעט כמנטרה כפויה. החזרה אינה רק אמצעי פואטי.היא מדמה את פעולת המחשבה בזמן משבר נפשי. אדם במצב כזה אינו מתקדם מנקודה א׳ לנקודה ב׳ – הוא מסתובב סביב אותו משפט, אותה תחושה, אותו חוסר יכולת לעכל.

החזרתיות יוצרת תחושת מעגליות. השיר לא מתקדם לעבר פתרון; הוא מסתובב סביב אותו חור שחור רגשי. זו בחירה אמנותית אמיצה, משום שרבים משירי האבל מובילים בסופו של דבר לנחמה או לקבלה. כאן אין נחמה.

החזרות יוצרות תחושה של תקיעות בזמן – אין התפתחות נרטיבית ברורה. אובססיביות מחשבתית – המוח שב שוב ושוב לאותה מסקנה, התפוררות סדר פנימי – כמו האנטרופיה (התחושה היא שהכול מאבד צורה, גבולות ומשמעות) שבכותרת המשנה.

רוב השיר נשמע כאילו הדוברת מדקלמת לעצמה מחשבות בדיבור תוך כדי שיטוט חסר יעד. אין כאן דרמטיזציה קולית גדולה, אלא עייפות, קהות וניסיון להחזיק את הגוף בתנועה כשהנפש מתפוררת.המעבר לקטע המלודי ב"יחד עם זאת / הכל קורה / בבת אחת” הוא רגע שבו. לפתע הזמן מתכווץ; כל הרגשות, הזיכרונות והתגובות מתרחשים סימולטנית. המלודיה מספקת לרגע תחושת סדר, זה נשמע כמו ניסיון רגעי להכניס היגיון לתוך ההתפרקות. אבל הניסיון נכשל. בהמשך מגיעה השורה: "זה לא משנה / איך תסדרי את זה / בסוף זה מתפזר” – כל ניסיון לארגן את הכאוס נידון לכישלון. זהו למעשה ניסוח פואטי של רעיון האנטרופיה: מערכות נוטות להתפרק ולא להסתדר מעצמן.

החוזקה של השיר – החזרתיות והתקיעות – היא גם מקור חולשתו האפשרית. התחושה שהשיר כמעט אינו מתקדם ושאותה אמירה חוזרת שוב ושוב בלי שינוי משמעותי. אולם דווקא התחושה הזאת משקפת את חוויית האבל המתמשך: הזמן עובר, אבל האדם נשאר באותו מקום פנימי. מבחינה מוזיקלית, ההפקה המאופקת משרתת היטב את הטקסט. נוגה פרידמן מצליחה לתרגם את חוויית ההתפרקות לשפה מוזיקלית וטקסטואלית שבה החזרתיות, הקצב המדוד והדימויים היומיומיים פועלים יחד. זהו לא שיר על התגברות על אובדן אלא על השהייה בתוך הכאוס, על הרגע שבו חוקי הסדר הפנימיים מפסיקים לעבוד והאדם נאלץ לחיות בתוך האנטרופיה עצמה. דווקא הסירוב להציע פתרון הופך את היצירה לאמינה, מטלטלת וזכירה במיוחד.

נוגה פרידמן שום דבר לא בסדר (אנטרופיה)

שום דבר לא בסדר

טירוף חושים

איד משתולל

ליטוף מרעיד

שום דבר לא בסדר

רוצה לבעוט לכעוס לשבור

רוצה לסגור

שום דבר לא בסדר

דומעת נדמעת זולגת נזלגת

שום דבר לא בסדר

רוצה אותך רוצה אותך רוצה אותך

שום דבר לא בסדר

לא רוצה לדבר

לא רוצה לחשוב

לא רוצה לכתוב

שום דבר לא בסדר

מנורה כבויה

שלולית יגון

וכוס שבורה

שום דבר לא בסדר

יושבת שותה מעשנת שותה מעשנת

שום דבר לא בסדר

רוצה אותך רוצה אותך רוצה אותך

יחד עם זאת

הכל קורה

בבת אחת

גם יחד

גם עם זאת

זה לא משנה

איך תסדרי את זה

בסוף זה מתפזר

שום דבר לא בסדר

סדקים בקירות הכל פה סתימות רצפות שבורות

שום דבר לא בסדר

קרבה ונשברת נסחפת דוחפת

שום דבר לא בסדר

הכיוון מתהפך הקיצון נפגש

שום דבר לא בסדר

לא רוצה לחבק לא רוצה לבכות לא רוצה לנשום

שום דבר לא בסדר

מתפרקת נבנית מתפרקת נבנית מתפרקת

שום דבר לא בסדר

מראה מכוסה מקלחת קרה מיטה רחבה

שום דבר לא בסדר

רוצה אותך רוצה אותך רוצה אותך רוצה אותך

יחד עם זאת

הכל קורה

בבת אחת

גם יחד

גם עם זאת

זה לא משנה

איך תסדרי את זה

בסוף זה מתפזר

רואה דרך האדמה את האוויר מעבר

גרגר אבק נישא ברוח הכל מחוץ לסדר

רואה דרך האדמה את האוויר מעבר

גרגר אבק נישא ברוח הכל מחוץ לסדר

שום דבר לא בסדר

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