נועה ואילנה קירל אישה אייקונית

את "אישה אייקונית" של נועה קירל ואמה, אילנה קירל, קשה לשפוט לפי הקריטריונים המקובלים של שירה או פופ. הוא פחות שיר במובן הקלאסי ויותר אירוע תרבותי, בדיחה פרטית שהפכה למוצר פופ, או אם תרצו – מערכון דאנס בן שלוש דקות. הוא נכתב לכבוד חודש הגאווה, אבל בניגוד לרבים משירי הגאווה שמדברים על זהות, שחרור או מאבק, כאן המסר הוא אחר: המשפחה עצמה היא הגיבורה. לא היציאה מהארון., לא המרד., לא האינדיבידואל. אלא האמא שאומרת: "מי שאת – אני איתך."

כבר מהפתיחה:"Momy, would you like a cup of tea?" "מה את משחקת אותה אירופאית יא מקוחה?" זהו ניסיון ליצור הומור משפחתי., דיאלוג שנשמע כאילו נלקח מקבוצת ווטסאפ משפחתית. השיר בנוי למעשה מסדרה של "רגעים" ולא מסיפור. הוא מתקדם כמו פיד של רשתות חברתיות – משפט מצחיק, בדיחה, עקיצה, פזמון, עוד בדיחה. הוא שייך הרבה יותר לעידן הטיקטוק מאשר למסורת של כתיבת שירים.

הגימיק הוא לאו דווקא נועה – זו אילנה האמא שלה שאומרת כמה משפטים. האמא הישראלית נכנסת לתוך מכונת הפופ בלי להפוך לדמות פופ.

"מאחוריי כל אישה מצליחה יש אישה" – היפוך של המשפט המוכר: "מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה." כאן יש שתי נשים – דור אחד מול דור שני. האמא והבת. השיר הוא למעשה חגיגה של שושלת נשית.לא במקרה מגיעה השורה: "מותק, הכל עובר בירושה." זו כבר לא בדיחה. זו התזה של השיר.

השיר נע על הגבול שבין קאמפ לבין פופ מיינסטרימי, משחק כל הזמן בשאלה: האם אנחנו אמורים לצחוק איתו או לרקוד איתו? והתשובה היא ככל הנראה גם וגם. זו מן הסתם הסיבה שהוא מתאים לחודש הגאווה. תרבות הגאווה אימצה במשך שנים רבות אסתטיקה של קאמפ – הגזמה, צבעוניות, מודעות עצמית והומור. "אישה אייקונית" עובד בתוך המסורת הזאת.

מתחת לכל הצחוקים והשטויות מסתתר משפט פשוט: "אמא היא תמיד יודעת" או "מי שאני זאת את". אלו שורות בסיסיות מאוד, אפילו פשטניות ששוברות את הטרלול.

הקליפ שנוצר באמצעות בינה מלאכותית ומציב את האם והבת בארמונות אירופיים הוא המשך ישיר של הרעיון. אין כאן ניסיון ליצור עולם אמין. להפך – הכול מוגזם. מלכות. פאר. ארמונות. זהו עולם של פנטזיה מודעת לעצמה. כמו להגיד: אם כבר לחגוג את אמא – אז עד הסוף.

הלחן פונקציונלי., הטקסט בנוי מסלוגנים, בדיחות ומשפטים שנועדו להפוך לקטעים ויראליים.. אין כאן עומק רגשי., אין מורכבות., אין הפתעה מוזיקלית. במובן מסוים, השיר הוא כמעט פרסומת עצמית למותג "משפחת קירל".

הקישור לחודש הגאווה מעט עקיף. השיר מדבר יותר על אימהות, נשיות וקבלה משפחתית מאשר על חוויית להט"ב עצמה.מי שיחפש אמירה חברתית עמוקה עשוי להרגיש שהשיר משתמש במסגרת של חודש הגאווה כאמצעי לא כמטרה.

"אישה אייקונית" אינו שיר גדול. הוא גם לא מנסה להיות כזה. זהו פופ קליל, צבעוני ומודע לעצמו, שמבוסס פחות על מוזיקה ויותר על הכימיה בין נועה קירל לאמה. הצלחתו קשורה יותר בצפייה בכוכבת-העל הישראלית מורידה לרגע את מסכת הכוכבות ומאפשרת לאמא שלה לגנוב את ההצגה.

במובן הזה, השיר הוא לא באמת על נועה קירל אלא על הפנטזיה הישראלית המוכרת ביותר: לא משנה כמה רחוק הגעת, בסוף יש אמא במטבח, עם עשרה סוגי סלטים בחד-פעמי, שמזכירה לך מאיפה באת – וכנראה גם תענה במקומך לטלפון.

נועה ואילנה קירל אישה אייקונית

Momy, would you like a cup of tea?

אהה???

Would you like a cup of tea?

מה את משחקת אותה אירופאית יא מקוחה?

לא צריך נימוס

עושה לך נס

את חייבת פוס

ולקסקס קס קס קס קס

היא רוצה לטוס

ועוד אין לה טסט

מעלה ת׳פיוז

עאלק Baby Face

ועכשיו הג'וס

נא להתרכז…

מאחוריי כל אישה מצליחה יש אישה

אסרטיבית בלי חשומה כלומר בלי בושה

חברים יקרים מדובר בכרישה

לא מאשרת ולא מכחישה

אמא היא תמיד יודעת

קולטת במבט

סודות ליבי

מי שאני זאת את

הגזמת…

אוווו מאמא יאלה

אווו מאמא יאלה מאמא

מרימה ת'לקסיקונים

היא כזו אישה אייקונית

כל היופי שהיא לא יודעת כמה כמה

אוווו מאמא יאלה

אווו מאמא יאלה מאמא

אני סיימתי נכון?

כל היום על הרגליים אני גמורה

עשרה סוגי סלטים – בחד פעמי

אקונומיקה בשאטים – רק נקי

מתקשרת כל דקה – תעני

לא שוכחת מאיפה באתי – ממני!

מאחוריי כל אישה מצליחה יש אישה

אסרטיבית בלי חשומה כלומר בלי בושה

אמיתית רגישה לפעמים קצת קשה

מותק הכל עובר בירושה

אמא היא תמיד יודעת

קולטת במבט

סודות ליבי

מי שאני זאת את

הגזמת…

אוווו מאמא יאלה

אווו מאמא יאלה מאמא

מרימה ת'לקסיקונים

היא כזו אישה אייקונית

כל היופי שהיא לא יודעת כמה כמה

אוווו מאמא יאלה

אווו מאמא יאלה מאמא

אין כמו אמא בעולם

נועה קירל פייסבוק