נטלי אימברוליה Torn

היא התאהבה בגבר שהיה כל מה שהיא רצתה, הוא היה מושלם לחלוטין…אבל התברר שזו היתה האשליה. הוא לא היה האדם שחשבה שהוא, אבל כשהיא הבינה, הלב שלה כבר היה שבור. הנזק כבר נגרם, עולמה המושלם כבר אינו מושלם וכעת היא "קרועה". היא מרגישה כמו אידיוטית שבעצם האמינה שהאשליה אמיתית. עכשיו, היא כבר לא מאמינה באהבה אמיתית, לא חושבת שהיא קיימת. היא מצאה בדיוק את מה שהיא רצתה בגבר, רק כדי להתפקח שהכל אשליה..זה אפילו לא היה אמיתי. עכשיו כל גבר שנכנס לחייה הוא "מאוחר מדי" כי הלב או הנשמה שלה…או אולי שניהם שבורים והיא לעולם לא תוכל לאהוב שוב באותה צורה.

השיר "Torn" של נטלי אימברוליה מתמקד בנזק הרגשי שמגיע עם פרידה גרועה. הזמרת מספרת את הסיפור של איך היא חשבה שהיא קיבלה את הגבר המושלם של חלומותיה, רק כדי להבין מאוחר יותר שהוא לא כמעט מושלם עבורה. האכזבה שהיא חווה כתוצאה מהציפיות הראשוניות שלה גורמת לה להרגיש מנופצת רגשית. נראה שהאשליות שלה לגבי מה שהמאהב המושלם שלה חייב להיות האפילו על יכולתה להשלים עם המציאות של מי שהמאהב שלה באמת. בסופו של דבר היא מרגישה שלא קיבלה יחס הולם מבן זוגה, ומה שהוביל לניתוק הקשר ביניהם.

הזמרת מרגישה פגועה יותר בעיקר בגלל שהיא מאמינה שאולי היא שיטתה בעצמה ובגלל שהאמת פגעה בה קשות – שהגבר הזה או אולי כל גבר אחר לא יצליחו לספק את הציפיות האידיאליות שלה.

השיר הוא מתוך אלבומה מ-1997 של אימבורליה Left Of The Middle נכתב ע"י כותבי השירים אן פרבן וסקוט קאטלר יחד עם פיל ת'ורנלי, מפיק שעבד על אלבומים של The Cure, XTC ואדווין קולינס. השיר הוקלט לראשונה על ידי הזמרת הדנית ליס סורסן בשם "Braendt", עם מילים דניות שנכתבו על ידי נילסן, והופיעו באלבומה של סורסן מ-1993 Under Stjernerne Et Sted. פריבן וקטלר הקימו להקה בשם Ednaswap, והוציאו את הגרסה האנגלית הראשונה של "Torn" באלבום הבכורה שלהם ב-1995. השיר שוחרר בדנמרק שוב ב-1996, הפעם על ידי הזמרת הנורבגית Trine Rein ועם מילים באנגלית.

"Torn" מצא את דרכו לנטלי אימברוליה כאשר השותף לכותב השיר, פיל ת'ורנלי, סיים לעבוד על אלבומה הראשון. אימברוליה היא שחקנית אוסטרלית שהשתתפה באופרת הסבון האוסטרלית "שכנים" בין השנים 1992-1994 (אותה סדרה שבה כיכבה קיילי מינוג). ת'ורנלי הקליט את השיר, והוא שוחרר כסינגל הראשון שלה ב-1997, והשיק את קריירת השירה שלה.

אלבום הבכורה של של אימבורליה Left Of The Middle יצא ב-1998 עם "Torn" כרצועה הראשונה בו. ת'ורנלי היה שותף בכתיבת חמישה שירים נוספים ב-אלבום, והפך לאחד המפיקים הפופולריים ביותר בפופ, עם רשימת לקוחות הכוללת את רונן קיטינג, בריאן אדמס ומל סי. הוא ופרבן חברו שוב לכתיבת הלהיט מספר 1 בבריטניה "Mama Do" לפיקסי לוט.

השיר הזה היה להיט בבריטניה הרבה לפני שהצליח בארה"ב. הוא שוחרר כסינגל בבריטניה ב-27 באוקטובר 1997, והגיע היישר למקום השני, שם הוא שהה שלושה שבועות רק ב-16 במאי 1998 השיר הגיע לראש רשימת השירים המשודרים (להבדיל מהנמכרים) במצעד האמריקאי

Natalie Imbruglia – Torn (Live with the BBC Orchestra)

נטלי אימברוליה Torn

I thought I saw a man brought to life

He was warm, he came around like he was dignified

He showed me what it was to cry

Well you couldn't be that man that I adored

You don't seem to know, or seem to care what your heart is for

I don't know him anymore

There's nothin' where he used to lie/ Our conversation has run dry/ That's what's goin' on

Nothing's fine/ I'm torn

I'm all out of faith, this is how I feel/ I'm cold and I am shamed

Lying naked on the floor/ Illusion never changed/ Into something real

I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn

You're a little late/ I'm already torn

So I guess the fortune teller's right

I should have seen just what was there and not some holy light

But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck

I don't miss it all that much/ There's just so many things

That I can't touch/ I'm torn

I'm all out of faith, this is how I feel/ I'm cold and I am shamed

Lying naked on the floor/ Illusion never changed/ Into something real

I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn

You're a little late/ I'm already torn

Torn…

There's nothing where he used to lie/ My inspiration has run dry

That's what's goin' on/ Nothing's right/ I'm torn

I'm all out of faith/ This is how I feel/ I'm cold and I am shamed

Lying naked on the floor/ Illusion never changed/ Into something real

I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn

I'm all out of faith/ This is how I feel/ I'm cold and I am ashamed

Bound and broken on the floor/ You're a little late

I'm already torn

Torn…

Oh…

Oh yeah, oh yeah…