"אוקסיטוצין" של נטע ברזילי (מתוך האלבום "סרנדה") מציג צד שקט, עדין ואינטימי יחסית למה שמזוהה איתה בדרך כלל. במקום אנרגיה מתפרצת והפקה אלקטרונית, יש כאן בלדה רכה עם נגיעות של בוסה נובה ועיבוד אקוסטי מינימליסטי – בחירה שמשרתת את התוכן הרגשי.

בלב השיר עומדת כמיהה לקרבה ולריפוי רגשי בתוך מציאות של מתח, עייפות ושחיקה. המילה "אוקסיטוצין" – הורמון שמקושר לאהבה, חיבוק ואמון – היא לא רק כותרת אלא מטאפורה מרכזית: הרצון להרגיש שוב חיבור פשוט, פיזי ונפשי.

יש כאן ניגוד ברור – מצד אחד: שגרה אידילית (“נקום לציפורים”, “נושמים לא מדברים”) — כמעט פנטזיה של רוגע, מצד שני: מציאות של דריכות (“כוננות”, “מדדים”, “לב אל המדים”) – רמז לעולם חיצוני טעון, אולי אפילו ביטחוני.

המשפט: – "כי כבר יצאת ועדיין בפנים" מתאר מצב נפשי שבו מישהו אמנם חזר פיזית, אבל עדיין “תקוע” רגשית במקום אחר (טראומה, מתח, שירות, או חוויה קשה).

החזרתיות של "אוקסיטוצין / נתחבק ונמתין" יוצרת תחושה של מנטרה – לא פתרון מיידי, אלא תהליך. אין כאן דרמה גדולה או שיא רגשי מתפרץ; להפך, הבחירה היא בהשהיה, בהמתנה, בנשימה.

הבית האחרון מוסיף רובד של תקווה: “לבנה על לבנה” – בנייה איטית של משהו יציב, “אימפריית עדינות” – ביטוי יפהפה שמחליף כוח בעדינות.

העיבוד האקוסטי והקצב הרך (מעין בוסה נובה עדינה) מייצרים אינטימיות, תחושת מרחב ונשימה, התאמה לטקסט שעוסק בנשימה, האטה והחלמה. ההגשה של ברזילי כאן מהורהרת – בחירה אמנותית שמדגישה פגיעות ולא כוח.

זה שיר שמוותר על רושם מיידי לטובת השהייה. הוא לא מנסה להרשים אלא להרגיע. בתוך דיסקוגרפיה שמזוהה עם נועזות, זה דווקא שיר של פשטות, מיוחד מאוד באלבום החדש של ברזילי.

נטע ברזילי אוקסיטוצין

הכי טוב שנחזור לשגרה

שינה עמוקה

נקום לציפורים

נושמים לא מדברים

גם כשעושים הכל לפי הספר

ואי אפשר לומר בסדר

כן אפשר לומר שמנסים

אוקסיטוצין

נתחבק ונמתין

עד שנרגיש קרוב

הו אהובי

בוא נכניס ונוציא

אוויר מהריאות

משהו לא עובר במדדים

זה תקוע בין הלב אל המדים

ואם לומר לך בכנות אין לי כוחות לכוננות

כי כבר יצאת ועדיין בפנים

אוקסיטוצין

נתחבק נאמין

עד שירגיש פה טוב

הו אהובי

זה מפחיד גם אותי

בין חושך לאורות

אוויר אל הריאות

עד עלות השחר נחכה ביחד יש לי סבלנות

גם את רומא לא בנו ביום אחד אז סבלנות

לבנה על לבנה נבנה אמפרית עדינות

כל הדרך אני שרה

