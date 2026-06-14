נט קינג קול, Unforgettable בלתי נשכח

כמה רומנטי. כמה עצוב. כמה עדין. אחד משירי האהבה היפים שנכתבו אי-פעם. קולו העדין המלטף והמשכר של נט קינג קול. את Unforgettable שנכתב ע"י אירבינג גורדון, הקליט נט קינג קול ב-1951 עם התזמורת של נלסון רידל. זה אחד השירים היחידים מאותה תקופה שחזר למצעדים (1991, ארה"ב – מקום 14, בריטניה – 19) בגרסת דואט בה חיברו את קולו של האב המנוח לקולה של בתו נאטאלי קול, שהקליטה גם להיטים אחרים של אביה כמונה ליסה ונער הטבע. בביצוע הקטיפתי של נט קינג קול – הפך השיר לאחד השירים הרומנטיים המבוקשים בכל הזמנים.
כמעט 75 שנה אחרי הופעת הבכורה שלו, שירו הקלאסי של נט קינג קול ממשיך להרטיט לבבות. ,קול הקליט את השיר ב-17 באוגוסט 1951 באולפני קפיטול בהוליווד.הבלדה, שהיא פסנתר בליווי מיתרים ונחשבת לאחת ההקלטות המזוהות ביותר עם קול, לוכדת אמן בשיא כוחו.
הקלאסיקה זכתה השנה לסרטון אנימציה של האנימטור והמאייר הצרפתי-אמריקאי נוויל ברנרד, שיצר בעבר קליפים עבור אמנים איקוניים אחרים כמו הרולינג סטונס, נינה סימון, אריק קלפטון וג'ף בק. המצויר" שואב השראה מאמנות סידור הפרחים היפנית, איקבנה (ikebana). האנימציה נעה דרך ארבע עונות השנה כשהפרחים נובטים ופורחים ועצי ירק-עד שולטים. לאורך כל הסרטון מופיע דימוי מצויר ביד של צלליתו הבלתי ניתנת לטעות של קול, המדגיש את מרכיבי השינוי ואת האופן שבו המוזיקה של קול התעלתה מעל ומעבר לזמן. האנימציה של ברנרד מעניקה למעריצים פרשנות חדשה לשיר קלאסי, תוך שימור הדברים שתמיד אהבו בו.
נטלי קול – Unforgettable בדואט עם קולו של אביה
בלתי נשכחת, זה מה שאת בלתי נשכחת, בין אם קרוב או רחוק כמו שיר אהבה שדבק בי איך המחשבה עליך עושה לי דברים / מעולם לא היה מישהו יותר בלתי נשכח מכל בחינה ולתמיד, כך תישאר זו הסיבה, אהובתי, שזה מדהים שמישהו כל כך בלתי נשכח חושב שגם אני בלתי נשכח
לא, מעולם לא היה מישהו יותר, הו בלתי נשכח מכל בחינה ולתמיד, כך תישאר זו הסיבה, אהובתי, שזה מדהים שמישהו כל כך בלתי נשכח חושב שגם אני בלתי נשכח
Unforgettable, that's what you are
Unforgettable though near or far
Like a song of love that clings to me
How the thought of you does things to me
Never before has someone been more
Unforgettable in every way
And forever more, that's how you'll stay
That's why, darling, it's incredible
That someone so unforgettable
Thinks that I am unforgettable too
No never before
Has someone been more ooh
Unforgettable in every way
And forever more, that's how you'll stay
That's why, darling, it's incredible
That someone so unforgettable
Thinks that I am unforgettable too