יש אלבומים שאני אוהב להשאיר באיזו פינה. אני מדבר על אלבום יפהפה של הלהקה, שהוגדרה "להקת רוק בריטית פרוגרסיבית". Breakfast In America של סופרטרמפ היה אחד התקליטים הכי מנוגנים על הפטיפון שלי, כשיצא בסוף השבעים. יש שהגדירוהו "רוק מתקדם". לי הוא נשמע פופ מצוין, מתוזמר נהדר, מצטיין בהרמוניות. שירים שבא לך לשיר בקול רם כשאתה נמצא בנהיגה.

"ארוחת בוקר באמריקה" היה אלבומה השישי של "סופרטרמפ" שיצא במרץ 1979, יצירת art-rock מהפופולאריות בכל הזמנים. ההקלטות נערכו ב"וילאג' רקודר "בלוס אנג'לס ב-1978. מהאלבום יצאו 4 סינגלים – The Logical Song שהגיע למקום ה-6 במצעד הבילבורד, Goodbye Stranger – מקום 15, Take The Long Way Home – מקום 10, Breakfast In America מקום 62. האלבום זכה בשני פרסי גראמי ב-1980. הצלחה רבת משמעות. אחרי הכל – מדובר בלהקה פופ-רוק שהוקמה בבריטניה בשנת 1969. בצרפת – זהו האלבום הנמכר ביותר בכל הזמני בשפה האנגלית. ללהקה היו הרכבים אחדים שבכולם השתתף ריק דיוויס. ההרכב המצליח היה השלישי, שהחל את דרכו ב-1973 והתפרק ב-1983 עקב ב עזיבתו של רוג'ר הודג'סון.

סופטרמפ היתה תופעה חריגה בשנות השבעים, כזו שלא יודעים איך "לאכול אותה", אבל מיוחדת מאוד גם בשילובים דיסקו, ריתם נ' בלוז וג'אז. "השיר ההגיוני" מראה את הכישרון העצום לתזמורים, להרמוניות קוליות. גם למלודיות מצוינות. אלבום המייצג את מהות סופרטרמפ ואת שני הכותבים, ריק דיוויס (נגן הפסנתר קלידים התזזיתי) ורוגר הודג'סון (הזמר בעל הטונים הגבוהים)

סופרטרמפ Breakfast In America

סופרטרמפ Breakfast In America ביצוע של רוג'ר הודסון 2013

