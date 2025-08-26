סטינג נתבע על ידי חברי להקת Police לשעבר בגין תמלוגים

על פי הדיווחים, סטינג נתבע על ידי חבריו לשעבר ללהקת פוליס Police בגין תמלוגים.

הסולן וסולן לשעבר/כותב השירים הראשי של השלישייה הלונדונית (שמו האמיתי גורדון סאמנר) נתבע בבית המשפט על פיצויים "משמעותיים" על ידי הגיטריסט אנדי סאמרס והמתופף סטיוארט קופלנד. זאת לאחר שנים של סכסוכים משפטיים בין חברי הלהקה.

לפי ה"סאן" עורכי דין ניסו שוב ושוב להגיע להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט אך נקלעו למבוי סתום. "אנדי וסטיוארט החליטו שאין ברירה מלבד בית משפט, אז לחצו על הכפתור. הם אומרים שמגיעים להם מיליונים בתמלוגים שאבדו."

נמסר שהתיק הוגש לבית המשפט העליון של לונדון תחת "חוזים והסדרים מסחריים כלליים". סטינג מופיע כנתבע יחד עם חברתו, Magnetic Publishing Limited. "פוליס" הוקמה בשנת 1977, לפני שהתפרקה באמצע שנות ה-80.

להיטיה הנמכרים ביור היו 'Every Breath You Take' – המופיע באלבומה החמישי והאחרון של הלהקה, 'Synchronicity' – היה הסינגל הנמכר ביותר של 1983, והחמישי הנמכר ביותר של העשור.

סטינג, המזוהה ככותב השירים היחיד של השיר, מרוויח, על פי הדיווחים, 550,000 פאונד בשנה מתמלוגים רק מהשיר הזה.

דובר מטעמו של סטינג הכחיש כי התביעה המשפטית קשורה ל-'Every Breath You Take'.עם זאתהוא לא מסר פירוט אחר.

"פוליס" התאחדו מספר פעמים בעבר, כאשר ההופעות האחרונות שלהם התקיימו בשנת 2008.

סטינג עצמו נהנה גם מקריירת סולו מצליחה ביותר. מאז הופעתו בפסטיבל האי ווייט ועד סיבוב ההופעות העכשווי שלו, Sting 3.0, שיגיע ללונדון בסתיו הקרוב.

סטינג אמר בשנת 2021 שהוא מצטער על כך שהקים מחדש את השלישייה בשנת 2007, וכינה את סיבוב ההופעות שבא לאחר מכן "תרגיל בנוסטלגיה". הוא הסביר אז שהוא מעדיף להיות אמן סולו בגלל "החופש המוחלט" שהוא מציע.

"זה בכלל לא עניין של כוח; זה פשוט עניין של לייצר בדיוק את המותג וסגנון המוזיקה שמרגישים לך נכון", אמר.

