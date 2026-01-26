השיר ששרה עדן בן זקן יושב על קו התפר בין בלדת פופ ים־תיכונית מודרנית לפופ מערבי – והוא מדגים היטב את מצב הז’אנר היום: תעשייתי, אפקטיבי, ולעיתים קרובות צפוי, גם את העובדה שבן זקן ממשיכה להישען על יצרני שירים שמתאימים לז'אנר עליו היא אמונה.

הנרטיב מוכר: אישה נבגדת / ננטשת, הגבר חי חיי ראווה. היא לבד בבית – “כל העיר במסיבות / אבל בבית שקט”. זה תיאור קלאסי של בידוד מול עולם מוחצן. אין כאן סיפור מורכב – אלא אוסף תמונות.

גם הסמלים מאוד גנריים – רולקס, קסקט, יין, לייק לפוטו, טיסות לחו״ל – כולם קיצורי דרך לסטטוס, ניתוק, ראווה. מוכר. קלישאתי. כנ"ל מבנה הטקסט: שורה קצרה, שורה ארוכה – בוקר, בגדים על הפרקט.

קצב דיבורי, קליט, מתאים לטיקטוק.

גם המבנה המוזיקלי שבלוני: מעבר מתחושת קורבן תמימה לאגרסיביות דרמטית היסטרית. בהתחלה: שקט, פגיע. אחר כך: צועקת ובהמשך – השמצות, קללות מרומזות, כוח.. זה מסלול רגשי ידוע

של קורבן נשי בז'אנר.. כנ"ל הקלישאות הרגשיות: “עוד לב נשבר”, “הלב המרוקן”, “איך קשה להודות באמת”. אין חידוש לשוני, רק אריזה עדכנית.

ארבעה כותבים חברו לטקסט הזה – האם זה מורגש? תפסת מרובה לא תפסת. זה מרגיש כמו פלייליסט של רעיונות, לא וידוי אישי. מעט זהות אותנטית. כל הזהות של הדוברת סובבת סביב הגבר. היא מודדת את עצמה דרך איפה הוא, עם מי הוא, מה הוא עושה. זו תבנית חוזרת בז’אנר: לקרוא לזה כוח – אבל לבנות אותו מכאב.

מוזיקלית – זה עובד למרות הכול – הפקה נקייה, קצב מדויק, דרמה מובנית, פזמון שנכנס לראש. זה מוצר פופ יעיל. לא אמנות אותנטית, לא חיפוש, אלא דיוק אלגוריתמי. לא שיר שמנסה לפרוץ דרך, לספר משהו שלא שמענו.

הוא נועד להיות עוד להיט ברצף. זה לא שיר שנכתב מתוך סערה אלא מדמה סערה.

עדן בן זקן רולקס וקסקט

בוקר

בגדים על הפרקט

רולקס וקסקט

כי אתה עלק איש חשוב מדי

אבל האושר

לא מבדיל בין מי למי

התחילו הגשמים

וזיכרון שלך נופל עליי

כל העיר במסיבות

אבל בבית שקט

איך אתה בטוב

אצלי עדיין סרט

צועקת אבל לא תשמע אותי

שנאת תמיד ת'שירים שלי

למה קשה לאהוב אותך

מה דפוק שם בלב שלך

על איזה מיטה אתה שוב נופל

מה שעשית זה לא יפה

עוד יין נשפך ועוד לב נשבר

איך קשה להודות באמת

שזה נגמר

ערב

חיפשתי פתרון

שקרים ושיכרון

ואהבות זולות מצאו אותי

איזה שפל

איך ממשיכים מכאן

עם הלב המרוקן

זה מסוכן לרצות לראות אותך

תופסת

עין תחת עין

שן תחת שן

הוא ישרוף את החיים שלך אחרי זה יעשן

שותה בקבוק של יין והכל על הזין

מזל שהוא לא כאן אלוהים ברוך השם

לזאת שניצחה וואלה שאי ברכה

תשחי תהני גם מהבריכה

קניתי הכל מאמי הוא בדיחה

תתאמני בלשתוק לעשות כביסה

אין לי זמן יש מזומן

קונה כרטיס רחוק מכאן

לשבור צלחת ביוון לפני קונקשן ליפן

עושים סיבוב באוטו

שומע רק את עדן

רצית לזכות בלוטו

והוא קשה כמו אבן

עושה לי לייק לפוטו

אני לא מתייחסת

זה יעשה לך לא טוב

לשחק איתי תופסת

אני הרבה מעל

אל תנסי, חבל

זה כאילו בני סכנין יהיו מול ארסנל

ורק אל תתרגשי אם הוא טיפה אומלל

ויאללה תתחדשי

שיהיה לך במזל

