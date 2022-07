לקח לו, לעומר נצר, שיר שלם כדי להגיע למסקנה: Now I know that i'm strong alone. עומר נצר חורק מיתרי קול כדי לספר תלאות האהבה שלו. רגש וחשיבה מתערבבים. "האם אני יכול לשבור את ליבך כמו שאמרת לי?" וגם: "את לא רואה? את לא ראויה לי".

עומר נצר הוא חריג במוסיקה המקומית, אולי לא נמצא במקום הנכון בגלובוס, אבל משחק אותה בלוז קאנטרי סינגר נשווילי ברמה אותנטית מפתיעה. יומרה? ממש לא. נצר לא החליף דם, אבל בהאזנה נמצא שבלוז וקאנטרי זורמים לו בדם. הצרידות חוברת לבלדות הכאב. עומר נצר לא עובד על פוזה. הוא כאן, ליבו שם, והוא שר באנגלית לא ישראלית מהבטן.

נצר לא ממציא משהו חדש, אבל ייחודו במוסיקה הזו דווקא לקחת את הישן וליצור מנגינה חדשה קליטה ומהוקצעת, להתקין עיבוד מדויק, עקב בצד אגודל, בשילוב הרמוניקה, פסנתר, אקוסטית וחשמלית. האזנה אחת יוצרת הרגשה כאילו כבר שמעתי את השיר הזה. נצר חי ושוחה במוסיקה הזו, יודע לספר את הסיפורים הפשוטים הטיפוסיים לה. זורם ממנו בקלות מפתיעה, והכי חשוב כפי שנאמר – זו אינה העמדת פנים.

עומר נצר Start Again

Can I start again without loving / an I love again without warning

Can I use my heart without falling / Can I fall again without you

Can I break your heart like you’ve told me/ Can you break mine? No you can’t

But she does without telling / Now I know the end is close

Don’t you see? You don’t deserve me/ Even if I fall when no ones around me

I will know than you never love me at all

I hate your guts since you’ve told me, It’s not you oh yes it me

“What goes around comes around “good man told me and it’s my time to be free

Don’t you see? You don’t deserve me/ Even if I fall when no ones around me

I will know than you never love me at all

Who I am without lovin / Who we are without us

What is us if you left me/ Now I know that im strong alone

