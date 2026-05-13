"גם בנים בוכים" של עילי בוטנר והילדים החדשים בנוי כפופ מלודי מידטמפו שמתפתח בהדרגה לא דרך דרופ חד או התפרצות דרמטית, אלא דרך הצטברות רגשית איטית, כמעט קולנועית. זה שיר שנע כמו נסיעה לילית ארוכה: כביש פתוח, אורות חולפים, מחשבות שלא עוצרות.

המשפט "הרי אצלנו גם בנים בוכים", לב השיר, מופיע כמעט כבדרך אגב לא כהצהרה דרמטית, אלא כאמת עייפה ושקטה. העוצמה שלו מגיעה מזה שהוא שובר ציפייה תרבותית מוכרת: להיות חזק, לא להישבר, להמשיך לתפקד. הוא לא מציג בכי כחולשה, אלא כחלק אנושי טבעי מהגעגוע ומהבדידות.

הטקסט כתוב בפרטים קטנים שיוצרים תובנה: "אנשים קרים ומנומסים" ו"דיאטת ארוחות של מטוסים" גם – "אתה מחכה עד שהם נכנסים וקם" – שורות פשוטות, שאומרות בדידות, ניכור, חיים זמניים, חוסר בית

זו כתיבה מינימליסטית שמצליחה להעביר מבוכה, זרות ובדידות בלי להסביר אותן ישירות.

השיר בנוי על ניגוד בין חזות מתפקדת לקריסה פנימית כמו המשפט: "אני בסדר, השמיים פה כבר לא נופלים הלילה" – זו שורת הגנה. הדמות מדווחת שהכול רגוע אבל עצם הצורך לומר את זה חושף את ההפך. גם: "במראה אתה כמו איש אחר" – שורה חזקה במיוחד כי היא מתארת ניכור עצמי, לא רק געגוע לבית. המרחק הגיאוגרפי הופך בהדרגה למרחק מעצמך.

אין בשיר “שיא” פופ טיפוסי. הוא מתפתח בהדרגה – כל בית מוסיף עוד שכבת עייפות וגעגוע, כלי המיתר נכנסים לאט, ההרמוניה נפתחת, הקולות נהיים רחבים יותר. זה גורם לשיר להרגיש אמיתי יותר כמו רגש שמחלחל ולא כמו דרמה מלאכותית.

העיבוד התזמורתי – רגש בלי מניפולציה, מוסיף זרם רגשי מתחת לפני השטח. תחושה של כביש פתוח או שמיים רחבים, משהו שמגדיל את תחושת המרחק והבדידות כדי לשדר פגיעות אמיתית. יש כאן מאפיינים המזוהים עם הכתיבה של עילי בוטנר: מלודיה נעימה, רגש נקי ולא ציני. חלק מהמהלכים ההרמוניים והרגשיים מרגישים מוכרים. – פופ מלודי קליט, מידטמפו זורם. זה לא שיר שמתפוצץ . זה שיר שנוסע.

עילי בוטנר והילדים החדשים גם בנים בוכים בימוי: תמר פלד וירדן עדי

לא ישנת, רואים על הבגדים,

והכתמים האלה לא יורדים

את אבודה בֶים של אבודים

בַים

הם שואלים אותך מאיפה את

ואת עדיין מתבלבלת קצת

ואז עונה, בלי להרים מבט

משם

אנשים קרים, מנומסים

דיאטת ארוחות של מטוסים

אתה מחכה עד שהם נכנסים

וקם

אתה לבד שוב בהרבה דרכים

אורז לשני תיקים מלוכלכים

הרי אצלנו גם בנים בוכים

כולם

ועכשיו כיבוי אורות

את שקרנית כל כך גרועה,

פשוט תודי שאת נורא רוצה הביתה

את עונה תשובות קצרות

ד״ש לאבא, אני בסדר,

השמיים פה כבר לא נופלים הלילה

מעליי

במראה אתה כמו איש אחר

שוקל חצי חיוך ומוותר

אתה צריך להתקשר יותר

מוקדם

מקום שלך, שגם אתה שלו

חיפשתַ בכל העולם כולו

ויום בהיר אחד אתה כבר לא

נלחם

