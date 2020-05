הלמות הגעגועים. עמעמו אורות. ממיס לבבות מהשישים, פול ופולה היו ריי הילדברנד Hildebrand וג'יל ג'קסון – סטודנטים בהווארד פיין קולג' בבראונווד, טקסס. הילדברנד כתב את השיר. התהודה העצומה אחרי שהצמד הוזמן לשיר את השיר בתחנת רדיו מקומית לאחר ששדרה ביקש ממאזינים להגיע לאולפן ולשיר את שיריהם על מנת לסייע לארגון העוסק המלחמה בסרטן.

הגיחה הזו לאולפן הביאה בסופו של דבר לחוזה הקלטות. הגרסה הראשונה של השיר הופיעה תחת ג'יל אנד ריי (Jill & Ray) אבל מהר מאוד הגיעו המפיקים למסקנה כי השם "פול ופולה" יהווה מקדם הצלחה מוצלח יותר. לצמד היו עוד שני להיטים – Young Lovers ו – First Quarrel. ההצלחה של פול ופולה הובילה למבול של שיר צמדים בתקופה ההיא ולאחריה.

ג'יל ג'קסון פיתחה קריירה עצמאית. הילדברנד פרש וחזר ב-1980 לצמד Land & Hildebrand. במשך השנים חברו השניים לביצוע השיר באירועים שונים.



Hey hey, Paula, I wanna marry you

Hey hey, Paula, no one else could ever do

I've waited so long for school to be through

Paula, I can't wait no more for you

My-hy love, my-hy love

Hey, Paul, I've been waiting for you

Hey hey hey, Paul, I want to marry you too

If you love me true, if you love me still,

Our love will always be real

My-hy love, my-hy love



True love means planning a life for two,

Being together the whole day through

True love means waiting and hoping that soon

Wishes we've made will come true

My-hy love, my-hy love

Hey hey, Paula, I've been waiting for you

Hey hey, Paul, I want to marry you too

True love means planning a life for two,

Being together the whole day through

True love means waiting and hoping that soon

Wishes we've made will come true

My-hy love, my-hy love

השיר באוסף "גברים ששים"



Hey Paula - Paul & Paula

