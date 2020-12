בביקורות לפי אתר "מטאקריטיק" פול מקרטני McCartney III קיבל ציון ממוצע של 82. השאלה הטבעית: ואם לא היו קוראים לו פול מקרטני אקס ביטלס? האם מבקרים צריכים לשקול בזהירות ביקורת כשמדובר במקרטני, במקרה הזה – McCartney III.

שני קודמיו, מקרטני משנת 1970 ומקרטני השני משנת 1980, נחשבו בעיני הביקורת לגרועים ביותר בכל הקריירה שלו. אדריכל המוסיקה של שירים של She's Leaving Home ו- Hey Jude קיבל אז ביקורות כמו "בנאליות מוחלטת" (מלודי מייקר) והיה גם איזכור שהמוכשר האמיתי בביטלס היה ג'ורג 'מרטין…. מקרטני השני נחשב אפילו גרוע יותר: "זבל אלקטרוני …" נכתב באחת הביקורות, ואילו אחרת סברה, שמקרטני "בייש את עצמו" בכך שהוא שחרר את האלבום. אלא מה: מאז מקרטני I ומקרטני II הפכו שני אלבומים מבוקשים ביותר בקטלוג הסולו של מחברם. התגלו מחדש על ידי תקליטנים בתחום הפופ האלקטרוני.

הפער בין הביקורות הראשוניות לבין המוניטין של אלבומי הסולו של להקת יחיד של מקרטני (מנגן בכל הכלים) חושפים את השפעת הזמן על המוסיקה. לפי האזנה ראשונה לאלבום – הביקורות של אז היו עלולות לחזור גם כאן. אבל הזמנים משתנים. גם המבקרים.

זה אומר: תקשיבו פעמים ותגלו שירים כמו Find My Way או Lavatory Lil, שיר על מישהי שמקטני סוגר אחתה חשבון: You think that she's a winner when she's cooking you dinner/ But she's really moving in for the kill

Women and Wives היא בלדת פסנתר פשוטה, בה פול נותן עצות למשפחות: כל מה שאנחנו עושים יהיה דוגמה לילדינו כדי ליצור עתיד טוב יותר לטובת כולם.

את רגעי הנצח הגדולים של הביטלס לא תמצאו כאן, אבל בשירים אחדים זהו מקרטני במיטבו: Deep Deep Feeling. המילים מביעות וידוי רגשי אותנטי. המוסיקה מורכבת מהסוג של ממציא עצמו מחדש. Pretty Boys מזכיר את איכות קולו הישן, שיר של געגוע ל"קו אופניים להשכרה, חפצי תשוקה … שורה של קוטג'ים להשכרה לאירוע המרכזי שלכם".

לא כל השירים יכנסו לרשימות החובה של מקרטני, אבל זה אלבום מהסוג של קסם מקרטניי שגדל עליך. באשר לשאלה האם הוא מצטרף למקרטני I ולמקרטני II בפנתיאון הסולו של אלבומי מקרטני/ ייחשב הטוב מביניהם – הזמן יגיד.

Paul McCartney – Find My Way

פול מקרטני McCartney III – השירים