פלורה שרה שיר שמתקיים כמעט כולו במרחב עדין – לא דרמה, לא וידוי גדול, אלא תהליך פנימי. הוא נשמע כמו שיר־מסע, אבל לא מסע גיאוגרפי אלא מעבר פסיכולוגי: ממצב קפוא למצב זורם. בולט בהאזנה ראשונה הפער בין טקסט שמדבר על שינוי ופחד לבין מוזיקה שמסרבת להילחץ.

השורה המרכזית: “הדמיון מכתיב עובדות לגוף זה מסוכן”. זה לב השיר. הוא לא עוסק באהבה, אלא בחרדה קיומית :המוח מספר סיפור – הגוף מאמין לו. לכן מופיעה הביולוגיה: “התאים צריכים אוויר וזמן”, “לקבל צורה ולזוז אחרת” השינוי לא אידאולוגי ולא רגשי – הוא נוירולוגי. צריך לאפשר למערכת העצבים לחוות מציאות אחרת.

השיר שזור דימויים שעוסקים בגבולות הפחד כמו – "שביל מתחת לאספלט", "הזיקית לא יודעת להתחייב", "אשת לוט קורצת" המסר: “להיות בלי לקוות / לחפש בלי להיתקע”.תקיעות נוצרת כשאנחנו רוצים תוצאה.

התנועה חוזרת כשפועלים בלי להיאחז בעתיד. לכן אין בשיר הבטחה שהכל יסתדר – רק שהגוף יתחיל לזוז. שינוי נפשי קורה כמו גדילה, לא כמו החלטה.

החוזקה של השיר: שהוא לא מנסה לרגש אלא להסדיר נשימה בניסיון לחיבור בין פסיכולוגיה, גוף ומוזיקה מוגש בעדינות שמכבדת פחד במקום לנצח אותו ה מי שמחפש דרמה או סיפור ברור ירגיש "שום דבר לא קורה" הפזמון כמעט אנטי-קליימקס.

“מנגינה מחייכת” הוא לא שיר על שינוי – הוא תרגול של שינוי.במקום להגיד תעז, הוא מאפשר למאזין לחוות לרגע מצב שבו לא צריך להכריע., ולכן החיוך שבשם השיר אינו שמחה אלא הרפיה.

העיבוד האיטי, האוורירי, עם הקול הרך וקליפ טבע פסטורלי יוצר חוויה כמעט מדיטטיבית. אין כאן "החלטה" אלא התהוות, במקום התקדמות ליניארית (בית-פזמון-שיא) נוצרת תנועה מעגלית -כמו נשימה. המנגינה “מחייכת” לא משמחה, אלא מרגיעה..החיוך הוא פיזיולוגי: הורדת מתח.

צילום: יהב טרודלר

פלורה מנגינה מחייכת

יש שביל מתחת לאספלט הוא מתגלה

הצעד הראשון הכי קשה

מעבר להרים אשת לוט קורצת

הדמיון מכתיב עובדות לגוף זה מסוכן

התאים צריכים אוויר וזמן

לקבל צורה ולזוז אחרת

מנגינה מחייכת

מחפשת לה דרך

להיות בלי לקוות לחפש בלי להיתקע

מנגינה יקרה

הזיקית לא יודעת איך להתחייב

בכל מקום נראה שיש אויב

אם היא לא תעז תישאר בפחד

לזרוק את הקוביות ולקוות

שיש בחיים עוד הפתעות

אם אפול עכשיו מקסימום יכאב לי

מנגינה מחייכת

מחפשת לה דרך

להיות בלי לקוות

לחפש בלי להיתקע

מנגינה יקרה

