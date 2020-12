דוז פואה: צחי הלוי לוסי אהריש SEEN – השיר תפור על האירוויזיון. תמהיל פופ בערבית-אנגלית-עברית עם מסר קוסמופוליטי. חוגגים אהבה וזוגיות ומקדמים סרט. המנגינה, המבטים בקליפ, הריקוד מול המקרופון. סיפור אהבתם של לוסי אהריש וצחי הלוי כמקדם מסר. שימותו הקנאים והגזענים. זו שעתם הגדולה. לוסי אהריש – זמרת. שרה – וואללה. השילוב הקולי – מעוגל ונעים. המנגינה, ההרמוניה, העיבוד מוסיפים סוכר מלנכולי בכמות מדויקת ללהיט הרגש. מישהו אמר קיטש מתקתק? אז אמר. מישהו אמר מיושן? אז אמר. מישהו אמר – הפתעה נוגעת ומחלחלת – אמר וצדק.

*** החיבור נרקם לצורך שיר לסרטה החדש של סופיה לורן THE LIFE AHEAD, שעלה בימים אלה לאקרנים. אירית טנהנגל אחת הנשים הבולטות בשוק המוזיקה הבינלאומי, פנתה אל דיאן וורן, זוכת גראמי (כתבה בין השאר לסלין דיון, וויטני יוסטון, מילי ונילי, ריטה אורה, ליאן ריימס, אירוסמית', בלינדה קרלייל, שר, ליידי גאגא, לאונה לואיס) לכתוב את שיר הנושא לסרט שנושא מסר של אחווה ואחדות. באחד מהערבים בהן צפתה אירית בתוכנית "זמר במסכה", היא ראתה את לוסי אהריש בתור החסידה. בהכירה גם את כישוריו המוזיקליים של צחי הלוי, נולד אצלה הרעיון לליהוק ביצוע השיר. אירית שעובדת עם טל פורר שנים רבות בחרה בו להפיק את השיר.

השיר עתיד לצאת בכל העולם בפברואר 2021 בגרסה משולשת אותה ישירו צחי ולוסי יחד עם זמרת בינלאומית מהגדולות והאהובות בעולם, ששמה עדיין לא נחשף.

צחי הלוי לוסי אהריש SEEN בימוי, עריכה, סטיילינג הפקה: יודן הפקות בע״מ ובוני גרינברג

צחי הלוי לוסי אהריש SEEN מילים

عم شوف الهدوء في عينيك/ عم اسمع البك/ الانسان مش شفاف متل البحر

حاسس ما عم شوفك/ كل انسان هو عالم كامل/ كل انسان الو قيمة/ دائما في مين يشوفك

‘CUZ I SEE YOU/ AND I SEE TO / WHO YOU ARE

YOU CAN'T HIDE / FROM ME/ I WANT YOU TO KNOW

THAT YOU'RE SEEN/ I WANT YOU TO KNOW / THAT YOU'RE SEE

אני רואה עמוק בשתי עינייך/ דמעות שקופות/אני רואה את כל סיפור חייך/ גשמים, סופות…

אבל אם רק תחזיקי את היד/ אפילו המרחק ירגיש קרוב…/ ראיתי בך את עצמי

‘CUZ I SEE YOU/ AND I SEE TO/ WHO YOU ARE

YOU CAN'T HIDE/ FROM ME/ I WANT YOU TO KNOW/ THAT YOU'RE SEEN

ALL ALONE/ IN THIS WORLD / WE ALL LONG/ TO BE HEARD

DON'T THINK/ NO-ONE KNOWS/ WHAT YOU FEEL/ I WANT YOU TO KNOW

THAT YOU'RE SEEN

‘CUZ I SEE YOU/ AND I SEE TO/ WHO YOU ARE

YOU CAN'T HIDE/ FROM ME/ I WANT YOU TO KNOW/ THAT YOU'RE SEEN

I WANT YOU TO KNOW/ THAT YOU'RE SEEN

دائما في مين يشوفك

