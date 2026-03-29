השיר יושב היטב בתוך העולם הסגנוני של קובי אפללו – בלדה רכה, רגשית, עם דגש על אינטימיות, זיכרון וזוגיות מתמשכת.

השיר עוסק בכמה נושאים מרכזיים: אהבה מתמשכת לאורך שנים, התמודדות עם קשיים (“כשהכאב נגע…”), זיכרון ככוח מחזק, יצירה משותפת של חיים (“תראה מה יצרנו כאן”). יש כאן מעבר יפה בין עבר (זיכרונות, תחנות בזמן), הווה (הכרה במה שנבנה), עתיד (נצחיות, “לא תשכח לעולם”). זה נותן תחושת שלמות נרטיבית – כמו סיפור חיים בתוך שי השפה פשוטה, נגישה, לא מתוחכמת מדי.

הטקסט בנוי בצורה מאוד “שירית-מוזיקלית”: בתים נרטיביים (סיפור הזוגיות לאורך זמן), פזמון חוזר (“ואת לוחשת… ואני עונה…”) סיום שמרחיב את המסר לאוניברסלי (“עד קץ כל הדורות”)

הפזמון החוזר יוצר עוגן רגשי חזק, מה שהופך אותו לקליט מאוד כפופ-ישראלי עם נגיעות ים־תיכוניות.

הביצוע קובי אפללו מעצים את הנרטיב הרגשי. ניחן קולו המעודן הייחודי מתאים מאוד לשיר הזה. הפזמון מאפשר פתיחה קולית רגשית אך לא צעקנית יותר התרחבות מאשר התפרצות.

זהו שיר אהבה אפקטיבי מאוד במובן הפופולרי – שמכוון ללב יותר מאשר לאתגר אינטלקטואלי. עם הלחן הזה והביצוע של קובי אפללו, הוא יכול להפוך לשיר חתונות/זוגיות קלאסי, כזה שמדבר על אהבה בוגרת, לא רק התאהבות רגעית.

קובי אפללו שיר של אהבה

בְּלַיְלָה שָׁקֵט, כְּשֶׁלִּבֵּךְ לְלִבִּי קָרוֹב,

נִזְכָּר אֵיךְ צעדנו בִּנְתִיב אל הטוב,

תְּחָנוֹת בַּזְּמַן, נִיצוֹצוֹת שֶׁל תִּקְוָה,

חֲלוֹמוֹת שֶׁהִגְשַׁמְנוּ, לעתיד של שלווה,

כְּשֶׁהַכְּאֵב נָגַע – לֹא חָדַלְנוּ לַחֲלוֹם,

בָּנִינוּ קֵן שֶׁל אַהֲבָה עִם אוֹר וְעִם חוֹם,

לֹא וִיתַּרְנוּ גם כְּשֶׁהַדֶּרֶךְ הָיְתָה קָשָׁה,

יָד בְּיָד הִמְשַׁכְנוּ בִּנְשִׁימָה אֲרֻכָּה.

וְאַתְּ לוֹחֶשֶׁת: תִּרְאֵה מָה יָצַרְנוּ כָּאן,

וַאֲנִי עוֹנֶה: אֲהוּבָה – זֶה עוֹלָם מֻשְׁלָם,

חָרוּט עַל לוּחַ לִבִּי כְּמוֹ מַנְגִּינָה,

שֶׁלֹּא תִּשָּׁכַח לְעוֹלָם… לְעוֹלָם…

כָּל צַעַד שֶׁעָשִׂינוּ, גַּם אִם רָעַד,

הָפַךְ לְזִכָּרוֹן יָקָר שֶׁנִּשְׁמַר לָעַד,

הַשָּׁנִים חוֹלְפוֹת, רַכּוֹת וְיָפוֹת,

כְּמוֹ שִׁיר שֶׁמַּמְשִׁיךְ לִפְעוֹם בְּלִי סוֹף…

וְאַת לוחשת: תראה מה יצרנו כאן,

וַאֲנִי עונה: אהובה זה עולם מושלם,

חָרוּט על לוח ליבי כמו מנגינה,

שלא תשכך לעולם … לעולם… לעולם….

וְאַתְּ לוֹחֶשֶׁת: תִּרְאֵה מָה יָצַרְנוּ כָּאן,

וַאֲנִי עוֹנֶה: אֲהוּבָה – זֶה עוֹלָם מֻשְׁלָם.

חָרוּט עַל לוּחַ לִבִּי כְּמוֹ מַנְגִּינָה,

שֶׁלֹּא תִּשָּׁכַח לְעוֹלָם… לְעוֹלָם…

שלא תשכח לעולם לעולם.

וְהַדֶּרֶךְ עוֹד נמשכת, הַזְּמַן לֹא עוֹצֵר מִלֶּכֶת,

אֲבָל הָאוֹר תָּמִיד יְראה וְיִשָּׁאֵר.

וְכָךְ זֶה יִמְשִׁיךְ – עַד קֵץ כָּל הַדּוֹרוֹת,

שִׁיר שֶׁל אַהֲבָה… שֶׁלֹּא יִגָּמֵר….

קובי אפללו פייסבוק