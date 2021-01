קט סטיבנס, הזמר שהמיר דתו והפך מוסלמי, מצא המנון בספר המנונים בחנות ספרים, בעודו מחפש רעיונות לשירים חדשים. השיר – שיר ילדים מאת משוררת/סופרת הילדים הבריטית Eleanor Farjeon (*). "הייתי בתקופה מאוד יבשה מבחינה, והייתי זקוק דחוף לשיר להשלים את האלבום Teaser And The Firecat" ילדים בבריטניה הכירו את השיר עוד לפני שהולחן ע"י סטיבנס. בסקוטלנד הוא מוכר בשיר הנקרא Bunessan.

ריק וויקמן, שהופיע בישראל, חבר להקת "יאס", ניגן קלידים בהקלטת השיר המקסים. וויקמן שביצע את השיר בהופעתו (ראו וידיאו) טוען, שמעולם לא שולם על עבודתו זו. זה היה השיר הראשון של סטיבנס שהצליח יותר בארה"ב (מקום 6) מאשר בבריטניה (מקום 9). ניל דיימונד הקליט את השיר לאלבום כריסמס, הגם שהוא עצמו … יהודי.

* "הבוקר הפציע" הוא שיר נוצרי פופולרי ומוכר שפורסם לראשונה בשנת 1931. למילים של הסופרת האנגלית Eleanor Farjeon, והוא נכתב בהשראת הכפר אלפריסטון שבמזרח סאסקס. השיר הולחן אז במנגינה גאלית סקוטית מסורתית המכונה בונסן המנוגנת לעיתים בהלוויות.

קט סטיבנס Morning has broken מילים

Morning has broken like the first morning/ Blackbird has spoken like the first bird/ Praise for the singing/ Praise for the morning/ Praise for them springing fresh from the world

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven/ Like the first dewfall on the first grass/ Praise for the sweetness of the wet garden/ Sprung in completeness where his feet pass/ Mine is the sunlight/ Mine is the morning/ Born of the one light Eden saw play/ Praise with elation, praise ev'ry morning/ God's recreation of the new day

Morning has broken…

בוקר הפציע כמו הבוקר הראשון/ קיכלי צייץ כציפור הראשונה / שבחו השירה, /שבחו הבוקר/ שבחים לצמיחתם הרעננה מן העולם.

מתק גשמו של הסתיו, שטוף האור מן השמים / כמו הטל הראשון על הדשא הראשון./ שבחים למתק הגן הרטוב,/ צץ בשלמות בו רגליו עברו.

שלי הוא אור השמש/ שלי הוא הבוקר / נולדתי באור גן עדן שראה את המחזה/ שבחים עם/ התרוממות רוח, השבחים לבוקרו של כל אחד/ בריאת אלוהים את היום החדש.



קט סטיבנס Tea for the Tillerman

קט סטיבנס Morning has broken

