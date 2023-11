קשרי סרט צהוב סביב גזע עץ האלון, שרים טוני אורלנדו ולהקת שחר. זהו שיר פופ מ-1973 (מקומות ראשונים בארה"ב ובבריטניה באותה שנה) המתבסס על שיר קאנטרי שנכתב על ידי אירווין לוין וראסל בראון. לאחרונה (אוקטובר 2023) הוא עלה לכותרות על רקע חטופי חמאס. סרט צהוב הוא סרט מודעות, סמל להזדהות עם שבויים וסולידריות עם לוחמים ותפילה לשובם בשלום. מקורו בפולקלור האמריקאי.

מספרים שהשיר נכתב בעקבות סיפור, שהתפרסם בעתון ניו-יורק פוסט בתאריך 14.10.1971 שכותרתו הייתה " "Going Home",על ששה נערים שפגשו באוטובוס איש, שסיפר להם, כי זה עתה שוחרר ממאסר של 4 שנים בכלא. לדבריו הוא נשוי, ובתחילת תקופת המאסר אמר לאשתו, מרתה, שמבחינתו היא יכולה להתחיל חיים חדשים בלעדיו. מאז, מזה שלוש וחצי שנים ששהה במאסר, לא שמע דבר ממנה, ולא ידע מה החליטה. במכתבו האחרון אליה רשם לה הוראות כיצד לנהוג לקראת שחרורו: "גרנו בעיירה בראונשוויק ויש שם עץ אלון ענק ומפורסם. כתבתי לה שאם היא רוצה אותי בחזרה, שתתלה מטפחת צהובה על העץ. אם אראה את הממחטה ארד מהאוטובוס ואחזור הביתה, אבל אם אראה שאין מטפחת, פשוט אמשיך לי הלאה עם האוטובוס ולא אחזור לעולם".

כל נוסעי האוטובוס הקשיבו לסיפור, וכשהגיעו לעיירה חיפשו כולם את עץ האלון הענק, ופרצו בתשואות כשראו המון מטפחות צהובות קשורות על ענפיו… הסיפור הזה הוא סיפור עממי עם גרסאות שונות, שלוין ובראון השתמשו בו לכתיבת השיר.

מאז התפרסם ההשיר הפך הסרט הצהוב לסמל בארצות הברית. בכל מקום בו שבים חיילים הביתה מהמלחמות, נוהגים המשפחה והחברים לתלות סרטים צהובים על העצים. בשנת 1980 נהגו אנשים לתלות סרטים צהובים על העצים כדי לזכור ולהזכיר את בני הערובה באירן, וגם בישראל תלו סרטים צהובים כדי לייחל לשובם של חטופי חמאס.

קשרו סרט צהוב סביב עץ האלון טוני אורלנדו ולהקת שחר Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree

I'm comin' home, I've done my time

Now I've got to know what is and isn't mine

If you received my letter telling you I'd soon be free

Then you'll know just what to do

If you still want me, if you still want me

Whoa, tie a yellow ribbon ’round the ole oak tree

It's been three long years, do you still want me?

If I don't see a ribbon round the ole oak tree

I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me

If I don't see a yellow ribbon ’round the ole oak tree

Bus driver, please look for me

'Cause I couldn't bear to see what I might see

I'm really still in prison and my love, she holds the key

A simple yellow ribbon's what I need to set me free

And I wrote and told her please

Whoa, tie a yellow ribbon ’round the ole oak tree

It's been three long years, do you still want me?

If I don't see a ribbon round the ole oak tree

I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me

If I don't see a yellow ribbon ’round the ole oak tree

Now the whole damned bus is cheerin'

And I can't believe I see

A hundred yellow ribbons round the ole oak tree

I'm comin' home

Tie a ribbon ’round the ole oak tree

Tie a ribbon ’round the ole oak tree

Tie a ribbon ’round the ole oak tree

Tie a ribbon ’round the ole oak tree