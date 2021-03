רוזה מ - BLACKPINK בהופעת סולו ראשונה

רוזה מ- BLACKPINK היתה האורחת בחלק האחרון של תוכנית הלילה בכיכובו של ג'ימי פאלון. הופעתה סימנה את הפעם הראשונה שהזמרת הופיעה לבדה בתוכנית טוק שאו. למעשה, היא סולנית ה- K-pop הראשונה שהגיעה לבמה הזו סולו. רוז הופיעה בעבר בתוכנית "הלילה" ביוני 2020 לצד חברי BLACKPINK – ג'ני, ג'יסו וליזה – כדי לקדם את הסינגל שלהם, 'איך אתה אוהב את זה'. היא להקת בנות דרום קוריאנית שהוקמה על ידי חברת הבידור המסחרית YG Entertainment. רוזה היא פארק רוזאן או פארק צ'א-יאנג זמרת ראשית בלהקת הבנות בלאקפינק. ילידת 197 באוקנלד, ניו זילנד, גדלה במלבורן, אוסטרליה. היא התקבלה ראשונה באודישנים של YG באוסטרליה והצטרפה לסוכנות במאי 2012.

בהופעת הסולו שלה, ביצעה רוזה את סינגל הבכורה שלה 'על הקרקע' ‘On The Ground’ עם קבוצת רקדנים על רקע תפאורה זוהרת. מבקר ה-NME: "יכול להיות שזה הגיע הרבה זמן, אבל היה שווה לחכות לרוזה סולו -שמוכיחה שקול חזק וכתיבת שירים טובה אינם זקוקים למשהו ראוותני כדי לזרוח."

ROSÉ: On The Ground | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

BLACKPINK FACEBOOK