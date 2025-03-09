מה הוביל את ריטה לחדש את "תפתח חלון" , שיר שיצא לפני 26 שנה? . קבלו את ריטה גרסת דאנס קלאב 2025, המטרה :מופע Let's Dance חדש. .ריטה מתעדכנת ברוח הזמן, מגבירה את הסערה הנושבת במפרשי השיר הזה בעיבוד אלקטרוני התואם את טרנד ה-EDM .

במקור – שיר שמשדר געגוע, תקווה וצורך בהתחדשות רגשית. הוא מתאר רגע של חוסר ודאות במערכת יחסים, כאשר הדוברת מקווה שהאהוב יפתח את ליבו כפי שהיא מבקשת ממנו “לפתוח חלון”. זהו שיר שנוגע ללב ומצליח להעביר עומק רגשי הן דרך הטקסט והן דרך המוזיקה.

הטקסט הופך מעט משני.. לאן ריטה רצה? האם כפתה את הטרנד הזה עליה מתוך רצון להתעדכן במה שהולך? להישמע יותר צעירה מפעם? האם הקונספציה שלה היא עכשיו מסיבת דאנס אפ טו דייט? במקור לחן מלודי ומרגש – השיר נע בין רגעים שקטים ואינטימיים לבין שיאים עוצמתיים, שממחישים את סערת הרגשות של הדוברת.

המנגינה שנבנית בהדרגה, כאשר הבית מתחיל בעדינות, ובהמשך הפזמון מתרחב ונעשה עוצמתי יותר, הרמוניה פתוחה ומרחבית – האקורדים והתזמור נותנים תחושה של פתיחות, בדומה למסר של השיר.

בגרסה חדשה – הפקה סופר דרמטית אפופת סאונד שסוחף לרחבות. זו עדיין ריטה שמבצעת את השיר בעוצמות מסעירות המוכתבות על ידי הסאונד הבומבסטי. אם לפתוח חלון אז לרוח פרצים עזה. כנראה שה – Let's Dance חזק יותר מיצירתיות שתגלה פנים חדשות בזמרת המצוינת. למרות ההפקה המדונססת – אלה עדיין הפנים הישנות והטובות שלה.

צילום: שי פרנקו

ריטה תפתח חלון גרסת 2025

ריטה – תפתח חלון גרסת המקור

תפתח חלון נשמת אפי

תן לרוח להיכנס

שיתערב החוץ בבפנים

תפתח חלון מבלי להרגיש

הנשימה קצת נהיית כבדה.

תפתח חלון או דלת

שהמוגן לא יחנוק ולא יהרוס

כדי שאדמיין את עצמי

בכל צורה שרק ארצה

תפתח חלון אהוב ליבי

כי אני זו שחצי מגופי

היה בחוץ בילדותי

אהוב ליבי

בוא חבק אותי כמו תמיד

תפתח חלון נשמת חיי

כי אני הרי פוחדת, פוחדת בעצמי

מהחלון, מהרוח, מהריחות שהם

נושאים בחיקם

תפתח חלון אהוב ליבי

כי אני זו שחצי מגופי

היה בחוץ בילדותי

אהוב ליבי

בוא חבק אותי כמו תמיד

פעם כשהמכונית דהרה

הרוח שיחקה בפניי ובליבי

עד שהנשימה כמעט נעתקה ממני

ופרחה וברחה

תפתח חלון אהוב ליבי

כי אני זו שחצי מגופי

היה בחוץ בילדותי

אהוב ליבי

בוא חבק אותי כמו תמיד



