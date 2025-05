שחר סגל שרה באקצנט מצוין, במנגינה רכה, בקצב אמצע תומך פניה למי שאהבתו נמצאת על מפתנה. "אתה מתקרב יורד על ברכייך מתחנן אנא בבקשה אל תלכי רחוק ממני יותר מדי

אתה חושב שאתה יודע מה יביא המחר אבל שום דבר לא מתבהר כשאני נלחמת על אהבה"..

שחר חושפת את השבר ביחסים ושהיא נמצאת כבר מעבר לו כשמדובר האהבת אמת. בעברית היא לא הייתה נשמעת ככה. האנגלית מחזקת את מיומנותה כזמרת-יוצרת, והשיר הזה הוא שיר מצוין של זמרת-יוצרת על מצע של פופ רך ועדין הנוגע בפולק-רוק, בעיבוד פונקציונאלי מסוגנן היטב העושה שימוש חכם באלקטרוניקה ומשלב בין הפשטות הרגשית של פופ שקט לבין אסתטיקה אלקטרונית שמוסיפה עומק.

שחר סגל Over Love

You come around

Going down on your knees

Begging me please

Don't go too far from me

You think that you know

What tomorrow will bring

But nothing comes clean

When fighting over love

Now i'm here still standing

Wondering what is waiting for me

So now I’m leaving you

With you

I can't find my way home

With you

I Don't know where I belong

You're like the sun to my eyes

When you shine through your fears

You never reveal

The secrets of your mind, No

‘Cause Nobody said

There are so many chances to take

And so much to break

When fighting over love

Now I'm here still standing

Wondering what is waiting for me

So now I’m leaving you

With you

I can't find my way home

With you

I Don't know where I belong

With you

I can't find my way home

Don't know where I belong

Now I'm here still standing

Wondering what is waiting for me

So now I’m leaving you

With you

I can't find my way home

With you

I Don't know where I belong

with you…

