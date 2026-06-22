ששון שאולוב & איתי לוי חוזר אלייך

"חוזר אלייך" ששרים איתי לוי וששון שאולוב הוא דוגמה לפס הייצור של הפופ הים־תיכוני הישראלי בשנים האחרונות: דואט בין שני כוכבים, טקסט על שברון לב, לחן שנבנה סביב פזמון קליט מאוד, והרבה רגש מיידי שאינו דורש מהמאזין מאמץ פרשני מיוחד. זהו שיר שיוצריו ומבצעיו יודעים בדיוק מה מה הם רוצים להשיג, ונראה שהם משיגים את מבוקשם. השאלה היא האם יש בשיר משהו מעבר למתכון המוכר מהז'אנר?.

היתרון ברור: מחברים שני קהלים, שני בסיסי מעריצים ושני קולות מוכרים. במקרה של "חוזר אלייך" אין תחושה ששני הזמרים מייצגים דמויות שונות או נקודות מבט שונות. הם למעשה שרים את אותה הדמות. התוצאה היא פחות דיאלוג ויותר הכפלה של אותו רגש.

השיר משתייך למסורת ארוכה של שירי "הגבר שננטש". הוא נפתח ב"שתהיה לך שמחה שתהיי מאושרת" – לכאורה מדובר בברכה נדיבה, אבל כמו בשירים רבים מהסוג הזה, הברכה היא גם דרך להציג את הפצע.

המסר הוא: "תראי כמה אני אוהב אותך למרות מה שעשית לי.". ואז מגיע המשפט הישיר: "את שברת לי ת'לב ולקחת את הכל". הגבר הוא הקורבן, האישה היא מי שעזבה. הדרמה בנויה כולה סביב הכאב שלו. מוכר ולעוס.

"לא נרדמתי כבר חודש", "שברת לי ת'לב", "לקחת את הכל". אלו אינם משפטים נדושים על אהבה או פרידה. המאזין אינו צריך לפרש. הוא מזהה את התחושה תוך שניות.

משפטים פחות שגרתיים: "הייתי שותה בבית טובע מחוץ למים". הפרדוקס – אי אפשר לטבוע מחוץ למים, אבל מבחינה רגשית זה עובד. כך גם האוקסימורון: "הייתי נשרף בגשם" – דימויים בלתי אפשריים כדי לתאר מצב נפשי.

מוזיקלית, השיר בנוי בדיוק לפי נוסחת פופ מוכרת, פתיחה "קולנועית", כניסה הדרגתית של הביט, פזמון גדול, שירת זמרים מקוננת, קולות רקע שמרחיבים את התחושה, מנגינה פשוטה שקל לזכור אחרי האזנה אחת. הלחן והעיבוד מעצימים את המלודרמה. איתי לוי מביא את מה שהוא תמיד מביא: קול יציב, מיומן ומלוטש. ששון שאולוב מספק חספוס ורגש ישיר. עדיין, ההפקה אינה מנצלת עד הסוף את האפשרות לדיאלוג אמיתי ביניהם. אפשר היה לדמיין גרסה שבה כל אחד מייצג זווית אחרת של הפרידה. כאן שניהם עומדים באותו צד של הסיפור.

הקליפ, שצולם בחוות סוסים, הוא כנראה החלק הפחות מעניין בפרויקט. שני הזמרים שרים. האישה מופיעה כדמות רחוקה. הנופים יפים. הסוסים מרשימים. אבל אין סיפור. אין רעיון חזותי. אין פרשנות חדשה לשיר. אפשר היה להחליף את חוות הסוסים בחוף ים, במדבר או ברחובות תל אביב, והתוצאה הייתה דומה מאוד.

הבעיה המרכזית של "חוזר אלייך" היא שיוצריו כמעט לא לוקחים סיכון. – הכול עובד., אבל הכול גם צפוי.. הטקסט נשען על אוסף רגשות מוכרים. הלחן נעים ויעיל. הקליפ גנרי. המסר ברור כבר אחרי חצי דקה. אין תובנה חדשה על אהבה או אובדן. השיר פועל בעיקר על מנגנון ההזדהות. עוד פרק מוכר בסיפור האינסופי של הגבר המתגעגע והאישה שכבר המשיכה הלאה.

ששון שאולוב & איתי לוי חוזר אלייך

שתהיה לך שמחה שתהיי מאושרת

תמצאי אהבה אמיתית ששורפת

שיהיו לך שנים שלא תוכלי לשכוח

רגעים מתוקים גם בריאות וגם כח

את שברת לי ת'לב ולקחת את הכל

אז תרגישי בנוח כי אני לא יכול

הייתי שותה בבית

טובע מחוץ למים

סותם את הפה יומיים

אם הייתי חוזר אלייך

הייתי נשרף בגשם

בורח בשיא הערב

הייתי שומר עלייך

אם הייתי חוזר אלייך

שתהיה לך שלווה וברכה בידיים

שיהיו לך דמעות של שמחה בעיניים

שתראי את הטוב גם באמצע החושך

רק אני כמו אידיוט לא נרדמתי כבר חודש

את שברת לי ת'לב ולקחת את הכל

אז תרגישי בנוח כי אני לא יכול

הייתי שותה בבית

טובע מחוץ למים

סותם את הפה יומיים

אם הייתי חוזר אלייך

הייתי נשרף בגשם

בורח בשיא הערב

הייתי שומר עלייך

אם הייתי חוזר אלייך

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