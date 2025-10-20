ששון שאולוב שר בטון מזרחי־דרמטי מסר אוניברסלי על הכלה, אמפתיה והזדהות – במיוחד עבור ילדים ובני נוער החווים בדידות, בריונות וחרם. זה שיר שנכתב למען שינוי תודעתי, אך עושה זאת בלב פתוח ועם לחן סוחף.

השיר נבנה באופן דינאמי: פתיחה איטית וכואבת – בטון רך, מסולסל, כמעט בוכה, שמבליט את הכאב של מי שנדחק הצידה. בהמשך מעבר לקצב מהיר בפזמון – קפיצה קצבית של תקווה, עם גיטרות חשמליות, תופים, וכינורות, שמעבירה תחושת תנופה, התגייסות, פעולה משותפת.

הביצוע של שאולוב מהדהד את הזמר המזרחי של פעם – כזה שלא מפחד להישבר בקול, לרטוט רגשית, ולתת לגעגוע להכתיב את המלודיה. זה מעניק לשיר עוגן עממי שמתחבר בקלות לאוזן של כל ילד ונער.

המילים מציירות דיוקן של ילדים מודרים, שכל אחד מהם מתמודד בדרכו: הילד הכותב עם עיפרון את הבדידות שלו.\ הילדה שמבקשת חיבוק פשוט בתוך עולם של ניכור. הטון חומל, לא מטיף. לא נאמרת אף מילה קשה – אבל הרגש גלוי ומיידי.

הפזמון – קול של קהילה תומכת – "אנחנו מהחבר'ה הטובים / יד ביד נלך רחוק יותר / לא ניתן לך להישבר". השיר עושה מעבר מהיחיד אל הרבים – לכקונטרה ל"כולנו נגדך" – "כולנו איתך". ה"חבר'ה הטובים" כאן אינם קבוצה אליטיסטית, אלא דווקא אלה שמצרפים את מי שבצד.החזרות המוזיקליות של הפזמון הופכות אותו למנטרה מעודדת.

השיר לא מציע פתרונות קסם, אלא חיבוק. הוא מזכיר לנפגעים שהם לא לבד, קורא לאחרים להושיט יד, להסתכל מסביב, ולשבור את קירות השתיקה. הבחירה בשפה פשוטה אך כנה, והחזרה על השורות "לא נשאיר אותך מאחור" – מעניקות לשיר עוצמה של מסר חברתי. למעשה – הצהרה חברתית – בלחן מזרחי נוגע, שמתחיל מדמעה ונגמר באור.

השילוב בין כלי מיתר רגשיים לגיטרות חשמליות אנרגטיות יוצר שפה מוזיקלית שמחברת עולמות – מזרח ומערב, אישי וחברתי. העיבוד המוזיקלי משקף מהלך רגשי של ריפוי: מהשקט המדוכדך של הכאב האישי, אל תוך עוצמה קהילתית שמרימה.

*** שיר שנכתב עבור תכנית "החברה הטובים" של קבוצת התקשורת RGE, למאבק בבריונות ובחרמות בקרב ילדים ובני נוער

ששון שאולוב החבר'ה הטובים הפקת קליפ: סטודיו TwentyOne

הוא יושב בצד מביט מהחלון

הלב כבד מלא ענן אפור

והוא לבד

קולות של צחוק עוברים במסדרון

הוא בכיתה רוקד עם עיפרון

כותב שהוא לבד

אנחנו מהחבר'ה הטובים

יד ביד נלך רחוק יותר

לא ניתן לך להישבר

אנחנו מהחבר'ה הטובים

יד ביד נשבור את החומות

נפתחת דלת אל האור

לא נשאיר אותך מאחור

המילים פוגעות המבטים שותקים

היא רוצה חיבוק ולא משחקים

מחפשת מקום

חיוך שלה שווה אלף חלומות

יום אחד יבוא וכולם יקנו כרטיס

כדי לראות אותך

אנחנו מהחבר'ה הטובים

יד ביד נלך רחוק יותר

לא ניתן לך להישבר

אנחנו מהחבר'ה הטובים

יד ביד נשבור את החומות

נפתחת דלת אל האור

לא נשאיר אותך מאחור

