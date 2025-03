10 אלבומי הרוק הגדולים בכל הזמנים

הנה רשימה של 10 מאלבומי הרוק הגדולים בכל הזמנים, המבוססת על ביקורת, מכירות והשפעה מתמשכת:

1. הביטלס – מועדון הלבבות הבודדים של סרג'נט פפר (1967)

אני זוכר את הערב ב-1967 שבו השתנה עולמנו. המחט שהסתובבה על הפטיפון רעדה מרוב התרגשות. "סרגנ’ט פפר" היה הרגע בו הרוקנ’רול הפך לאמנות קרא עוד

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band/With A Little Help From My Friends

2. פינק פלויד – הצד האפל של הירח (1973)

אלבום פורץ דרך ברוק מתקדם, הידוע בעומק הרעיוני ובחדשנות המוזיקלית שלו. קרא עוד

3. לד זפלין – IV (1971)

עם "Stairway to Heaven", האלבום הזה חיזק את מעמדה האגדי של לד זפלין. הוא מצליח לשלב בין רוק כבד, ובלוז, ובולטת בו הבלדה Stairways To Heaven קרא עוד

4. הרולינג סטונס – Exile on Main St (1972) – האלבום מציג שילוב גולמי ומחוספס של רוק ובלוז עם אווירה שמדגשה את הרוח החופשית של הסטונס. קרא עוד

5. הקלאש – London Calling (1979)

יצירת מופת של מיזוג ז'אנרים שהגדירה מחדש את הפאנק רוק עם אלמנטים של רגאיי ורוקבילי. קרא עוד

6. נירוונה – Nevermind (1991)

האלבום שהביא את הגראנג' למיינסטרים עם רצועות כמו "Smells Like Teen Spirit". קרא עוד

7. קווין – לילה באופרה (1975)

עם "Bohemian Rhapsody", האלבום הזה הציג את הגישה התיאטרלית והחדשנית של קווין לרוק.

8. המי – Who’s Next (1971)

תקליט רוק עוצמתי מלא בהמנונים כמו "באבא אוריילי" ו-"Behind Blue Eyes".

9. AC/DC – Back in Black (1980)

אחד האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים, מלא בהמנוני רוק הארד כמו "You Shook Me All Night Long". קרא עוד

10. רדיוהד OK Computer (1997)

קלאסיקה מודרנית שדחפה את הרוק האלטרנטיבי לטריטוריות חדשות וניסיוניות. קרא עוד

רשימה זו עשויה להשתנות בהתאם לטעם האישי, אך אין ספק שהאלבומים הללו עיצבו את ההיסטוריה של מוזיקת ​​הרוק.