Besame Mucho נוסטלגיה ספרדית

טפסו לבוידעם. התעלמו מריח העובש. בטח תמצאו משהו מזה. וינילים מתפוררים. אבל הצלילים לא בהכרח תמיד עבשים. "בסמה מוצ'ו" של לוס פאראגוואיוס – עדיין עובד? תלוי את מי שואלים.

מה זה? תמהיל לא הכי ברור של להיטים בספרדית (ועוד) שאת כולם מאפיין הרדיו הישן של דור ההורים שלאחר מלחמת העולם השנייה. מוצא הזמרים? לא ממש משנה. פורטוגל, איטליה, פרו, ברזיל, ארה"ב. העיקר שיהיה ניחוח לטיני ושיעורר בלוטות הנוסטלגיה לרצפת הריקודים של ההסטוריה של האהבה (שם של שיר שנכלל באוסף)

אסטרוד ג'ילברטו הברזילאית שרה Manha De Carnaval של Luiz Bonfa, הגיטריסט והמלחין הברזילאי. מה זה עושה כאן? ארתה קיט שרה Angelitas Negros. הלוס פאראגוויוס יחזרו עם ההרמוניות הקוליות המוכרת ב"הסטוריה של האהבה". יש מי שלא מכיר? פאראגוויוס זה לא רק "לוס" אלא "שלושת הפאראגוויוס המופלאים" Fabulosos 3 Paraguayos. מצא את ההבדלים. כרמלה, ענקית הזמר הפורטוגלי בליווי אגדת הגיטרה פאקו איבנז שרה De Terciopelo Negro – "קטיפה שחורה", וגם עמליה רודריגז באחד הלהיטים הגדולים שלה Coimbra.

מי מבצע את "מלגניה"? איך ניחשתם. לוס פאראגוויוס. חמישה שירים באוסף הם פאראגוויוס. Los Paraguayos, אותה חבורה שנוסדה בפארגוואי ב-1950, אורחת קבועה אצלנו, שממשיכה לרוץ מאז תחת אותו שם בהרכב זה או אחר (לאוסף הזה לא הגיעו להיטים גדולים כמו "קוונטנמרה", "לה במבה") תעבירו ל-12 להישפך על Perfidia (בגידה)

להימרח בגעגועים? – שרה מונטייל שרה La Violetera. עד שלא שומעים לא מבינים מהי נוסטלגיה מהבוידעם. קוני פרנסיס כאן? השיר שאנחנו מבטאים "קיסאס קיסאס, קיסאס" Quizas Quizas Quizas. כן אלילת הפופ האמריקנית של שנות החמישים והשישים אהבה לשיר בספרדית, וזהו להיט ענק שלה.

לא כל השמות יגידו משהו, אבל מי שמתרפק וחוטא בנוסטלגיה בטח יזהה את Quiren Sera של וירג'יניה לופז ובטח – Granada עם קתרינה ולנטה, הזמרת האיטלקיה, ילידת פריז. טנגו? – יאללה: התזמורת של סטנלי בלייק (Stanley Blake) מנגנת Jealously ואיך אפשר בלי La Cumpersita.

עוד: מארינו מאריני האיטלקי ו"מוליינדו קפה", ישן, שחוק וצהוב, אבל משיאי הלהיטים שלעולם ירטיטו את המתגעגעים לשירים של פעם. למעשה, כל האוסף הזה, וכל מילה שאני מוסיף פשוט גורעת מהדבר עצמו. 20 שירים שהם מסיבת להיטי הישן והטוב ללא עת. אין סיכוי שבפורום הנוסטלגיה לא יתמוגגו.

Besame Mucho נוסטלגיה ספרדית

1. Besame Mucho – Los Paraguayos

2. Manha De Carnaval – Luiz Bonfa

3. Angelitas – Nergros – Ertha Kitt

4. Historia De Un Amor – Los Paraguayos

5. Amor Amor – Fabulosus 3 Paraguayos

6. DeTerciopelo Negro – Carmela and Paco Ibanez

7. Coimbra – Amalia Rodriguez

8. Estrellita Del Sur – Carmel And Paco Ibanez

9. Malaguena – Los Paraguayos

10. La Violetera – Sara Moontiel

11. Quizas Quizas Quizas – Connie Francis

12. Perfidia – Los Paraguayos

13. Quiren Sera – Virginia Lopez

14. Granada Caterina Valente

15. Cha Cha Cha Flamenco – Caterina Valente & Silvio Francesco

16. Jealousy – Stanley Blake & His Orchestra

17. Moliendo Cafe – Marino Marini

18. Esoo Es El Amor – Les Chakachas

19. Mi Cafetal – Los Paraguayos

20. La Cumpersita – Stanley Blake & His Orchestra

Los Paraguayos פייסבוק