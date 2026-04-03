BTS Arirang

האלבום Arirang של BTS (שיצא במרץ 2026) הפך בתוך שבועות ספורים לאחד התקליטים המבוקשים בעולם גם פיזית (ויניל/מהדורות אספנים) וגם סטרימינג, וזה לא במקרה. מדובר בשילוב נדיר של אירוע תרבותי, מהלך מוזיקלי מחושב, ורגע רגשי של קאמבק.

בעיני המעריצים, זה לא סתם ריליס. זהו האלבום הראשון אחרי כמעט 4 שנות הפסקה (שירות צבאי), קאמבק של אחת הלהקות הגדולות בעולם והופעה עולמית ששודרה למיליונים כלומר:הביקוש הוא לא רק למוזיקהאלא לרגע היסטורי. האלבום נמכר כמעט ב- 4 מיליון עותקים ביום הראשון, עשה שיאי סטרימינג עולמיים ביום אחד והגיע למקום ראשון במצעדים רבים (בריטניה, גרמניה ועוד). זה יור אפקט “כדור שלג”: ככל שיותר אנשים קונים -יותר אנשים רוצים להיות חלק.

השם “Arirang” לקוח משיר עם קוריאני על געגוע ופרידה. הוא מהווה סמל זהות לאומית האלבום BTS לקחו שורש תרבותי והפכו אותו למוצר גלובלי – עוד עדות למהפך המפתיע של השתלטות הפופ הקוראני (K-POP) על תעשיית הפופ.

האלבום עוסק במה קרה להם בזמן ההפסקה, שאלות על זהות ומשמעות, התמודדות עם תהילה ולחץ של אנשים שעברו תהליך.

מבחינה מוזיקלית זהו חיבור בין פופ והיפ־הופ מודרני בהפקות מערביות גדולות (Diplo, Ryan Tedder וכו’), שילוב אלמנטים מסורתיים (כמו דגימות של “Arirang” התוצאה: מוזיקה שגם רדיו אמריקאי ואירופאי וגם קהל אסייתי יכולים להתחבר אליה.

האלבום מרגיש כמו מוצר מתוכנן היטב, פחות אינטימי מאלבןמים קודמים, מלוטש מאוד מבחינת סאונד. הציון הממוצע שהוא קיבל באתר metacritic (מיטב הביקורות) גבוה במיוחד – 83!

ה"אול מיוסיק גייד" כתב על האלבום: "מהווה הצהרה ניצחת שמבססת את המורשת של BTS מעבר לגבולות הקיי־פופ ומעבר לגבולותיה של קוריאה. מגזין הרולינג סטון שיבח במילים: "סוף־סוף הם יכולים לקחת את כל מה שלמדו, את כל מה שחקרו, ולהחזיר את הכול אל הלהקה שבה הכול התחיל. זהו הכוח של “Arirang” — שבעה קולות שונים, אבל מאוחדים שוב וחזקים מתמיד".

אחרי האזנה ל-14 שרים, אני פחות נסחף: לי הם נשמעים הפעם עייפים יותר, כאילו החברים פשוט “מחתימים כרטיס” במפעל של הלהקה הגדולה בעולם. מה שנשאר בהרבה מהקטעים האלה, אם כך, הם קישוטים מוזיקליים קטנים ומרהיבים לא מעבר.

