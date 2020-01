"מעולם לא יכולתי לומר אתה כל מה שאני צריכה" / אני רק רוצה לטעום/ משהו באוויר, אני כמהה / הכל מעורפל, רק תן לי להיות".ניסיתי לתרגם לעברית, אבל באנגלית זה נשמע אחרת, ולמרות שהיוצר הוא איש עברי, הכל כאן נשמע כל כך לא עברי במונולוג של מי שרוצה להשתחרר מתלות. אבי אלמן (24) חזר לארץ מדרום אפריקה (שם הפיק סינגלים מצליחים כ- Pure Surprise ו – Endless Motion, כדי לנסות לדבריו "להמציא את עצמו מחדש" תחת שם הבמה Fynite פרויקט פופ המשלב בתוכו אלמנטים של נו-דיסקו והאוס עם מסרים אוניברסליים.

לפי הצלילים – פופ הנשען על אלקטרוניקה עדכנית, ביטים פריכים וקול נשי מותאם בטונים גבוהים מובנים היטב – הייתי מפנה את השיר הזה למעגל הבינלאומי. הוא מתאים להתנחל אצל הדי ג'אייים המובילים את ארועי המוסיקה הגדולים. מאחר שאינני מכיר חומרים קודמים שלו, לא אוכל לקבוע אם אבי אלמן "המציא את עצמו מחדש". אין כאן שום דבר אלטרנטיבי, שיש לכתוב עליו הביתה. מצד שני נושבות כאן רוחות של פופ נגיש, צעיר וחדשני, שמעניקות לשיר הזה חותם עכשווי אוניברסלי.

Wanna sail away, Waiting for a wave to take me

I could never say, "You're all I need"/ I just wanna taste

Something in the air, I'm yearning/ Everything's a haze, Just let me be

I've been silent for too long. I'm ready now/ I kept running to you

I've been waiting for too long, I'm ready now/ headstrong, I will break through

Breaking Out, I'll break through darling/ Keep Your Eyes, Fixed on Me

Breaking Out, I'll break through darling/ Don't you, don't you, don't you call on me

Never look away, something deep inside is burning/ hotter than a flame, it's what I need

Navigating straits, motions of the waves they move me/ staring at the rays, I'm lost at sea

I've been placid for too long, I'm ready now/ I'm not running to you

I've been waiting for too long/ I'm ready now/ headstrong, I'm breaking through

I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling high. Never looking, never looking, never looking….Back

Breaking Out, I'l break through darling/ Headstrong Love, will set me free

Breaking Out, I'll break through darling/ Won't you call on me

Fynite - Call On Me

