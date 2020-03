לעיתים רחוקות קל לשבור את אזיקי הדימוי של להקת בנים. הסטיגמה, מוצדקת או לא, חונקת כל ניסיון יצירתי עתידי. נייל הורן מצליח באלבום הסולו השני להתרחק עוד יותר מימי ה- One Direction. האלבום (מקום ראשון השבוע במצעד האלבומים בבריטניה) הוא מגוון של 14 שירים שמאפשריים לו להשתחרר חלקית מהדימוי. Flicker של 2017 היה התחלה שמובילה ל – Heartbreak Weather.

בהפקת ג'וליאן בונטה, הורן יצר אלבום של אווירה בין R&B ("שיחת חולין", "כופף את הכללים") ובלדות סוחפות ("סבלנות יקרה", "זרועותיו של זר"). הוא מרכיב את קו הסיפורים שלו בצורה ממוקדת גם בשירי הביאוס כמו ("עובר בראשך", "אין שיפוט").

מצד שני הנשים בשיריו חד ממדיות. הורן וכותבי שיריו יצרו נשים חסרי פנים כמו בשיר הבוגי "מלאך חדש", בו הוא מנסה להביע ריחוק מהנפש חולת האהבה שבו. "אני זקוק למלאך חדש / מגע של מישהי אחר שתציל אותי מעצמי", "אני מקווה להוציא אותה מדמיוני". הנשים בשיריו הן לרוב אמצעי.

גם אם עדיין מורגשת מעין "נוסחה מנצחת" שהוא דבק בה לאורך האלבום, יש כאן שירים שמראים כי נייל הורן מנסה לצאת מחוץ למסלול בטוח, כמו ב"נחמד להכיר" (Nice to Meet) וגם השיר שעל שמו נקרא האלבום "מזג אוויר שובר לב" – שיר אמצע דרך מסונתז, שמציע פופ קצת אחרת.

Nice To Meet

Heartbreak Weather

Black and White

Dear Patience

Bend the Rules

Small Talk

Nice to Meet Ya

Put a Little Love on Me

Arms of a Stranger

Everywhere

Cross Your Mind

New Angel

No Judgement

San Francisco

Still

