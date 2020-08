Hillhar – IDK

Hillhar מייצרת סביבה מוסיקלית שמימית מאוד אסתטית. הקו המלודי, אווירת ההזיה מכניסים לנופים חורפיים אפלוליים. הצליל האלקטרו פופי, הקול הריחופי כמו מנתקים אותך מנרטיב עמוק ומשאירים במרחבי הזיה ענוגים. זוהי מהות הנרטיב – להכניס לעולם מוסיקלי מנתק, סאונד שחברי ההרכב מגדירים "אלקטרו פופ נורדי".

מה צריך לעשות אדם כאשר הוא מרגיש חוסר זהות/ אובדן דרך. לעיתים זה מוביל אותו למצב שאינו יודע יותר מה לעשות. זהו מצב של פינג פונג בין הרצונות. פעם הוא חושב שזה טוב ופעם רע, האדם עובר כמו מטוטלת בין הרצונות, בניסיון לזהוי הזהות העצמית. המוסיקה מריצה את הנרטיב הזה על מסלול חלומי מלודי לא טראומטי, שמן הסתם משיג את אפקט הטשטוש בין הרצונות. ה"לה לה לה לה לה" תורם לתחושת האופוריה. גם אם התובנות של השיר לא ממש מחלחלות, עדיין יש כאן סאונד זהו פופ אלקטרוני מיוחד שמכניס לרקיע המיוחד של Hillhar.

חברי הלהקה: אסף טווינה, לוהאריה, דר בכר ששון

במאי קליפ: מוחמד אבו-סלמה צלם: אייל רפאלוב

I don’t know/ I don’t know who I am anymore/ I don’t know.

I don’t know since I opened the door/ I don’t know

Trying to meet you…/ Ha ha/ Trying to meet you…

You tear your life into pieces/ Place each part in a box

?And I wonder…/ Ain’t all parts come together/ Piece by piece into whole

don’t know who I am anymore/ I don’t know

I don’t know since I opened the door/ I don’t know

La la la la la la la La la la la la la la

When you feel the sun on your face/ When you breathe and take in the air

Always remember/ Always remember

I don't know/ I don't know/ I don't know/ I'm trying to meet you