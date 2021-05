מהי מערכת היחסים שבין הנשמה לגוף? איך ניתן להיפתח לאור הפנימי שמקורו בנשמה? Hillhar מנסים לפענח את האיפול-מסתורין שקיים בין חלום למציאות, את מה שמעבר לעצמנו. ההרכב המשולש הוא אחד הצירופים היותר מיוחדים שקמו המוסיקה המקומית באוריינטציה של פופ מתקדם. השיר הזה נשמע פולק-פרוג-רוק נוסח המוסיקה המובחרת של השבעים. המנגינה, השירה המאופקת של לוהאריה והעיבוד הסימפוני אלקטרוני (בהשתתפות התזמורת הקאמרית הישראלית) מעניקים לטקסט עומק, חוברים לאלמנט השקיעה במחשבות וממחישים רחשי הלב שבשיר.

הטריו נכנס לאזורים חסרי גבולות במוסיקה נוגה, שנוגעת באזורי האיפול הבלתי ניתנים למגע, צליל אווירה שממחיש את "המסתורין הגדול שבי", שנשמע כמו נסיון לגעת ביופיו הבלתי נודע.

חברי ההרכב: אסף טווינה, לוהאריה, דר בכר ששון

Hillhar – The Big Mystery of Me במאי, מעצב תאורה, ועריכה באונליין: מוחמד אבו-סלמה

Sometimes at night I wonder/ if I want to leave this body

And from the darkness I rise/ Trying to figure out

?if I want to be/ Or should I leave this place/ And fly

Through the known into the unknown/ Through the pain into silence

Through the questions into empty space,/ Trough my heart beat into the big mystery of me

Sometimes at night I listen/ Tuning string by string

And from the silence, I rise/ Walk out of the shadows/ And Sing

Walk out of the shadows/ And Sing

Through the known into the unknown/ Through the pain into silence

Through the questions into empty space/ תTrough my heartbeat into the big mystery of me



