יש עץ למעלה בעמק שמזכיר לה בית, יש שיר שמחזיר הביתה, והשאלה היא מה קרה שהבית התרחק? "האם הבגדים שלי התכווצו והצטמצמו

או אולי גדלתי?" אינאבל היא אחת היוצרות המקומיות היותר מקוריות בשפה האנגלית. השיר הזה הוא פופ המכיל את התחושה במנגינה ובקצב מהודקים. במוסיקה והקול הגבוה מעניקים תנועתיות דאנסית שקלילותה אינה משטחת את תחושת הגעגועים לבית. יש כאן זרמי פופ שמכניסים לאווירה חלומית משכרת. ההפקה המוסיקלית לקחה למחוזות מוזיקליים מאוד לא מקומיים, מה שאומר – עוד שיר ליצוא של המוכשרת העונה לשם אינאבל.

**** הסינגל השלישי מתוך האיפי השלישי של אינאבל "Numbers Don't Matter"

InAbell It Sends Me Home

There is a tree/ Up in the valley

it was never lost or found

thought the branches are all tangled

steady roots are in the ground

And it sends me home…

There is a song/ deep in my memory

it's as sweet as jelly beans

though I hum it every evening

I can't tell you what it means

But it sends me home…

from above/ I see the pattern

open meadows, balding stone

did my clothes shrink and get smaller

or maybe I've grown?

