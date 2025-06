ה – Lizardream מתרפקים על לילה בלתי נשכח, רגעים של מפגש עם "גורו מתוק" בהם השתנה קצב הלב, חיים מחוץ לתודעה, צבעים משתוללים. איך אפשר שלא להחזיר את הרגעים האלה לתודעה.

להקת רוק עברית משחזרת סיפור ותחושה במוסיקה נגישה, מנגינה קצב אמצע שמעלים על נתיב מרכזי, קול מלנכולי מיוחד של הסולנית עדי שמידק ברר, איכות ביצוע ששולחת את השיר אל מעבר לגבולות הכחול-לבן, נגינת גיטרה משדרגת של תומר בלאט.

לא זוכר ששמעתי משהו מהלהקה הזו בעבר. יש הצדקה להכיר את "חלום של לטאה", להקת אינדי רוק באוריינטציה של פולק-רוק. אני מקשיב לשיר הזה וחושב על חבורה כמו פליטווד מק, להקה שאיכויות המוזיקליות שלה התפתחו מבלוז רוק מחוספס לפופ-רוק מלודי ועשיר, המאופיין בהרמוניות קוליות ייחודיות, יכולות כתיבת שירים יוצאת דופן וכישרון נגינה מרשים.

ל- Lizardream יש את הבסיס הקצבי וההרמוני לעלות על דרך המלך במחווה משלהם ללהקות הרוק פולק הבולטות של פעם, כולל שימוש בגיטרה חשמלית להוספת עוצמה, ריפים וטקסטורות המגשרים יפה בין סאונד הפולק לרוק ושירת סולו תואמת סגנון. הלילה ההוא – נטש את הזיכרון ועלה לתודעה ברוק רטרו ישראלי משובח.

Lizardream Remember The Night

I want you to remember the night

I think you've been there

Anyway you might

You know the moment you decide

To meet that great sweet guru baby

Kind of like you’ve always said

He gives you wicked vibes

You know that moment you decide

To catch the rhythm of your heart

To live a moment out of mind

To see the colors playing wild

Oh please remember the night

I want you to remember the night

I think you've been there

Anyway you might

Every moment we're apart

You know there ain't no reason

To forget the wisdom

Of a teaching we’ve already got

To catch the rhythm…

Oh I want you to remember the night

I think you've been there

Anyway you might

Take a moment and think about

You know there ain't no reason

To forget the wisdom

Now that you don't have any doubt

To catch the rhythm…

