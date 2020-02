18גם כשיחסים מגיעים לשפל, יש מצב לחזור למקום טוב. גם כשכנפיים נשבו להם, אין לפסול על הסף – ללמוד מחדש לעוף. הבנאדם זקוק לאהבתה, והוא מאמין שספר האהבה יפתח שוב. תארו לכם טקסט כזה בעברית. המבקר היה שוחט אותו. לא משאיר שום סיכוי למבצע לצאת מהביקורת בשלום. אלא מה: בלדת האהבה הזו שברה לבבות והרימה כנפיים ב-1985 עד למקוםם הראשון בארה"ב והמקום הרביעי בבריטניה.שיר הפופ הקלאסי נכתב ע"י ג'ון לאנג כתב המילים בהשראת הספר "כנפיים שבורות", מאת הפילוסוף והמשורר הלבנוני חליל ג'ובראן. מדובר בסיפור אהבה שנידון לכישלון בגלל לחץ חברתי. השורה "Take these broken wings and learn to fly" ("קח את הכנפיים השבורות האלה ולמד לעוף") מופיעה בשיר "Blackbird". של הביטלס. פול מק'קרטני וג'ון לנון שניהם לקחו אותם מעבודתו של חליל ג 'ובראן. את כתיבת השיר השלימו יחד עם לאנג סולן הלהקה ריצ'ארד פייג' והקלידן סטיב ג'ורג'. סרטון השיר מציג את ריצ'רד פייג', נוהג במכונית Thunderbird באזור לוס אנג'לס. עוקב אחרי נץ. בדרך הוא מגיע לכניסיה בה רוקד זוג. אולי סאסון במאי הקליפ הסביר כי הסאבטקסט הוא הסיפור שדמיין גיבור השיר – הרקדנים של הטנגו, תמונות הליכה לאיבוד תוך כדי נהיגה, ויתור על מפה ומעקב אחרי נץ מסמלים את הנשמה שלו, את הקול עמוק בתוכו האומר לו להמשיך – להוביל אותו לדרך חדשה, התחלה חדשה.

Mr. Mister היא להקת רוק פופ אמריקנית, היתה פעילה לאורך כל שנות השמונים. שמה של הלהקה בא מתוך בדיחה פנימית על אלבום של להקת Weather Report בשם Mr. Gone, בו חבריה התייחסו זה לזה כאל "Mister this" או "Mister That", בהרכב הלהקה היו ריצ'רד פייג' – שירה מובילה וגיטרה בס, סטיב ג'ורג' על קלידים , פאט מאסטלוטו על תופים אקוסטיים ואלקטרוניים וכלי הקשה וסטיב פאריס על גיטרות. "מר מיסטר" היתה המשכה של להקת Pages, שבחזיתה עמדו ריצ'ארד פייג' וסטיב וג 'ורג' מ 1978 עד 1981

Baby I don't understand

Why we can't just hold on

To each others hands

This time will be the last

I fear unless I make it all so clear

I need you so

Take these broken wings

And learn to fly again

And learn to live so free

And when we hear the voices sing

The book of love will open up

And let us in

Baby I think tonight

We can take what was wrong

And make it right

I need you so

Baby it's all I know

That you're half of the flesh

And blood makes me whole

I need you so

Writer/s: JOHN ROSS LANG, RICHARD JAMES PAGE, STEVE GEORGE

Mr Mister - Broken Wings

דירוג: