Rag'n'Bone Man Life By Misadventure

האלבום השני של Rag‘n’Bone Man נפתח בתקווה.צליל של ציפור ציפורים, מסתנן בשמי השחר בנאשוויל, המקום בו האמן שנולד כרורי גראהם כתב את השירים האלה. חמוש בשיער פנים עבות, קעקועים הוא סוג של טרובדור מודרני שמשגר מילות אהבה לחברים, למשפחה, לבנו הצעיר ולעצמו. אחרי אלבום הבכורה Human, קולו הנדיר, נשמע יותר עמוק במפגש עם מהות חייו בעבר ובהווה. זהו אלבום, כלשונו של גראהם, על התבגרות.

הטון דרמטי, מתרחק ממוסיקה קצבית מרקידה. רגש גואה. קול נשמה מדהים. זה הקול הזה שהמפיק מייק אליזונדו הפך בחוכמה למרכז התקליט. שכן, כפי שיש שאומרת הקלישאה הוותיקה, לגראהם יש קול שיכול להישמע טוב גם כשהוא שר את ספר הטלפונים, ויש כמה ביצועים באלבום שמאשרים. Talking To Myself הוא דוגמא. גם הדואט עם פינק Anywhere Away From Here, כנ"ל Alone, All You Ever Wanted כנ"ל בלדה כ – Fall in Love Again, החושף טת טווח הקול המגיע עד פלסט.

איש ברייטון התחיל את דרכו בסצנת ההיפ-הופ, באלבום ‘Human’. האלבום הזה כולו סול ובלוז נשמה ובלוז. ‘Somewhere Along The Way’' ו'‘Lightyears’ מעידים על תחלופת הז'אנרים. להגיע. שניחהם מציג שירה חזקה יותר בשילוב בלוז, נשמה ונגיעות קאנטרי.

פייסבוק

Rag'n'Bone Man, P!nk – Anywhere Away from Here





Rag'n'Bone Man – All You Ever Wanted