זה היה השיר הפוליטי הגלוי הראשון של הביטלס – תגובתו של ג'ון לנון למלחמת וייטנאם. לנון כתב את השיר בהודו בזמן שהביטלס היו במחנה מדיטציה טרנסצנדנטלי עם המהרישי. לנון אמר למגזין הרולינג סטון: "חשבתי על זה בגבעות בהודו. עדיין היתה לי הרגשה של 'אלוהים יציל אותנו' , שהכל יהיה בסדר".

בראיון ל- Uncut משנת 1998 העלתה יוקו אונו רעייתו מחשבותיה על גישתו של לנון ל"מהפכה" בשיר הזה: "הרעיון של ג'ון על המהפכה היה שהוא לא רצה ליצור מצב שבו אתה משמיד פסלים והופך בעצמך לפסל. הוא העדיף אבולוציה. אתה צריך לנקוט בשיטה שקטה כדי לקבל שלום, והוא מאוד דבק בעניין הזה".

ישנן שתי גרסאות שונות לשיר הזה: גרסה איטית המופיעה ב"האלבום הלבן", וגרסה מהירה ורועשת שיצאה כסינגל. צליל הגיטרה המלוכלך נוצר על ידי חיבור הגיטרות ישירות ללוח האודיו. הגיטרה נשמעה כל כך "מגורדת", שרבים שקנו את הסינגל 45 סל"ד ניסו להחזיר אותו, מתוך מחשבה שהוא פגום.

בגרסה האיטית, לנון אומר "count me in" כמו גם ""count me out" כשהוא מתייחס לאלימות. זה נתן לשיר משמעות כפולה. הגרסה המהירה יצאה כצד B של "היי ג'וד" באוגוסט 1968, שלושה חודשים לפני שהגרסה האיטית הופיעה ב"האלבום הלבן". ג'ון לנון רצה שזה יהיה הצד הראשון של התקליטון אבל אבל "היי ג'וד" של פול מקרטני זכה לכבוד.

אלבום: Past Master Vol 2 1968

You say you want a revolution/ Well, you know/ We all want to change the world

You tell me that it's evolution/ Well, you know/ We all want to change the world

But when you talk about destruction/ Don't you know that you can count me out

Don't you know it's gonna be/ All right, all right, all right

You say you got a real solution/ Well, you know/ We'd all love to see the plan

You ask me for a contribution/ Well, you know/ We're doing what we can

But if you want money for people with minds that hate/ All I can tell is brother you have to wait

Don't you know it's gonna be/ All right, all right, all right

You say you'll change the constitution// Well, you know

We all want to change your head/ You tell me it's the institution

Well, you know/ You better free you mind instead

But if you go carrying pictures of chairman Mao/ You ain't going to make it with anyone anyhow

Don't you know it's gonna be/ All right, all right, all right/ All right, all right, all right/ All right, all right, all right

All right, all right

Writer/s: John Lennon, Paul McCartney

