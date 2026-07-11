הדלתות Riders On The Storm

רובי קריגר, חבר להקת הדורז סיפר כי השיר נכתב בהשראת Ghost Riders in the Sky: A Cowboy Legend, שיר בוקרים, aמשלב בלוז, ג'אז, פסיכדליה ופילוסופיה. vutהוקלט עם אפקטים אמיתיים של רעמים וגשם בנגינת הפנדר רודס האלקטרוני ע"י ריי מנזרק. השיר הוקלט באולפני Workshop בדצמבר 1970. ג'ים מוריסון הקליט שירה בטייק אחד ואז הקליט את המילים פעם נוספת בלחישה כדי ליצור אפקט מהדהד. לפי ריי מנזרק, זה היה השיר האחרון שהוקלט ע"י "הדלתות" ושירו האחרון של מוריסון שיצא לאור. הסינגל יצא ה-1971, זמן קצר לפני מותו של מוריסון, ונכנס למצעד ה-100 החודש יולי, ביום מותו. הלהקה התפרקה ב-1972. ב-2002, קריגר ומנזרק הקיצו את הלהקה לתחייה. היא הגיעה גם לישראל להופעה בהאנגר 11 ביולי 2011.

"Riders on the Storm" הוא השיר האחרון שהלהקה הקליטה עם ג'ים מוריסון לפני מותו ביולי 1971. העובדה הזו מעניקה לו כיום הילה כמעט נבואית, אך במקור הוא לא נכתב כשיר פרידה, ההשראה הראשוניתלכתיבת השיר הייתה שיר קאנטרי ישן בשם "Ghost Riders in the Sky", שנכתב ב־1948 על ידי סטן ג'ונס. בזמן חזרות החלו חברי הלהקה לאלתר סביב השיר, וג'ים מוריסון שינה את "Ghost Riders" ל־"Riders on the Storm". השיר קיבל משמעויות שונות: אפשר להבין את "Riders on the Storm" כשלושה רבדים המשתלבים זה בזה. מסע החיים -בני אדם כרוכבים בתוך סערה שאין להם שליטה עליה. הסערה היא החיים עצמם – מלאי אי־ודאות, סכנות ושינויים. משמעות אחרי שהודבקה לשיר – רוצח הנוסע בכבישים – There's a killer on the road.רבים קישרו זאת לדמותו של בילי קוק, רוצח סדרתי שפעל בשנות החמישים והיה אוסף טרמפיסטים ואז רוצח אותם. מוריסון הוקסם לאורך השנים מדמויות שוליים, מפשע ומצדדיו האפלים של המיתוס האמריקאי, ולכן הדימוי משתלב היטב בעולם היצירה שלו. אלא שה"רוצח" אינו חייב להיות אדם מסוים. הוא יכול לסמל את האלימות והכאוס האורבים תמיד מתחת לפני השטח של החיים.

משמעות נוספת: חיפוש רוחני לפי שורה עדינה שמופיעה בשיר: Into this house we're born, into this world we're thrown. זו כמעט אמירה פילוסופית־אקזיסטנציאליסטית. היא מזכירה את רעיונותיו של מרטין היידגר על כך שהאדם "מושלך" אל העולם בלי שבחר בכך. מוריסון, שקרא פילוסופיה ושירה, שילב לא פעם רעיונות כאלה ביצירתו.

למה השיר נשמע כמו חלום? אחד הדברים שהופכים את השיר לייחודי הוא ההפקה. הפסנתר החשמלי (Fender Rhodes) של ריי מנזרק יוצר תחושה של נסיעה לילית. הגיטרה של רובי קריגר מנגנת קווים זורמים כמעט כמו טיפות גשם. התופים של ג'ון דנסמור מושפעים מג'אז יותר מאשר מרוק. ברקע נשמעים קולות גשם ורעמים, שמכניסים את המאזין אל תוך הסערה עצמה. התוצאה היא אווירה קולנועית. אתה לא רק שומע שיר – אתה מרגיש כאילו אתה נוסע במכונית בלילה, בכביש רטוב, בלי לדעת מה מחכה מעבר לעיקול.

בסיום ההקלטות חזר מוריסון לאולפן כדי להקליט לחישות שקטות של המילים: Riders on the storm… הלחישות הונחו עמוק במיקס, והן מעניקות לשיר תחושה רפאית. זו הייתה אחת מההקלטות האחרונות שלו עם הלהקה.. זמן קצר לאחר מכן הוא עבר לפריז, ושם מת ביולי 1971 בגיל 27.

יש ששומעים אותו כיום כשיר פרידה, בעיקר בגלל מותו של מוריסון זמן קצר לאחר יציאת האלבום L.A. Woman (למרות שזהו אלבום, לא ספר). קשה שלא לשמוע בשיר תחושת סוף. עם זאת, אין עדות שמוריסון כתב אותו מתוך ידיעה שהוא עומד למות. הקריאה הזו היא במידה רבה תוצאה של מה שקרה אחר כך.

למה הוא נחשב ליצירת מופת? השיר מצליח לחבר כמה עולמות שנראים מנוגדים: בלוז ורוק, ג'אז ואווירה קולנועית, פילוסופיה ושירה, מתח ואינטימיות. מעט מאוד שירי רוק מצליחים להיות בו־זמנית כל כך רגועים וכל כך מאיימים.

בסופו של דבר, "Riders on the Storm" אינו באמת שיר על גשם או על כבישים. הוא שיר על החיים כנסיעה בתוך סערה: אנחנו ממשיכים לנוע קדימה, איננו שולטים במזג האוויר, איננו יודעים מי או מה מחכה בדרך, אבל אנחנו ממשיכים לרכוב. אולי זו הסיבה שהוא נשמע רלוונטי גם יותר מחמישים שנה אחרי שנכתב.

*** למטה: Riders on the Storm ft. The Doors | Song Around The World



מיזם "Playing For Change" חולק כבוד למורשת האל-זמנית של להקת "הדלתות" (The Doors) עם גרסת "Song Around The World" לשיר "Riders on the Storm". מדובר בשיתוף פעולה גלובלי עוצמתי הכולל את חברי הלהקה המקוריים ג'ון דנסמור ורובי קריגר, מחווה לריי מנזארק, ואת קולו האגדי של ג'ים מוריסון. בביצוע משתתפים למעלה מ-20 מוזיקאים ורקדנים משמונה מדינות שונות, והוא חוגג את יובל ה-60 להקמת "הדלתות" תוך שהוא מדמיין מחדש המנון קלאסי דרך עדשה של אחדות, תקווה וחיבור מוזיקלי שאינו יודע גבולות.

מהפעימה הראשונה של קבוצת התופים "לקוטה" (Lakota Drum Group), המעגנת את השיר במקצב אבות קדמון, ועד להופעות המהפנטות של לוקאס ומייקה נלסון, סיירה פרל, דון ואס וראמי ג'אפי מלהקת פו פייטרס (Foo Fighters), כל תו מזכיר לנו שמוזיקה היא שפה אוניברסלית המשמשת כגשר לאיחוד קהילה גלובלית.

בתקופה שבה העולם עשוי להרגיש מפולג, שיר זה ("Song Around The World") עומד כעדות לכוחה של המוזיקה לרפא, לחבר ולקרב בינינו.

השיר המונומנטלי מציין גם רגע של סגירת מעגל, שכן הוא יסייע בתמיכה בתוכנית המוזיקה הראשונה של קרן "Playing For Change" שהוקמה באמריקה. התוכנית הוקמה בשותפות עם הארגון ללא מטרות רווח "First Peoples Fund", המובל על ידי ילידים, במטרה להעצים קהילות ילידיות ולהבטיח שהמקצבים, הסיפורים והקולות שהחלו את המסע הזה ימשיכו לעורר השראה בלבבות ברחבי העולם.

*** האזינו (למטה) לגרסה משותפת חדשה לשיר של אינפקטד מאשרום ורד בנד לקראת מופע סופר קלאסיקו באמפי החדש בראשל"צ ב-2.4

Riders on the Storm ft. The Doors | Song Around The World

Riders on the storm/ Riders on the storm/ Into this house we're born/ Into this world we're thrown/ Like a dog without a bone/ An actor out on loan/ Riders on the storm

There's a killer on the road/ His brain is squirmin' like a toad/ Take a long holiday/ Let your children play/ If ya give this man a ride/ Sweet FAMILY will die/ Killer on the road, yeah

Girl ya gotta love your man/ Girl ya gotta love your man/ Take him by the hand/ Make him understand/ The world on you depends/ Our life will never end/ Gotta love your man, yeah

Riders on the storm/ Riders on the storm/ Into this house we're born/ Into this world we're thrown/ Like a dog without a bone/ An actor out on loan

Riders on the storm/ Riders on the storm/ Riders on the storm/ Riders on the storm

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